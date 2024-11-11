Güdümlü füze

Fenerbahçe'nin 4-0'lık Sivasspor galibiyetinde ilkler yaşanırken, Amrabat'ın attığı 3. gol gözlerin pasını sildi. Geçen hafta Trabzonspor derbisinde galibiyet golünü atan 28 yaşındaki Faslı ön libero, 82'de Sivasspor defansından dönen topu yaklaşık 25 metreden gelişine 90'a gönderip jeneriklik bir golün altına imza attı. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen ise Maximin oldu. 27 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu, bu sezon 3. golünü filelere gönderirken, Kadıköy'de ilk kez gol siftahı yap mayı başardı.

KOMUTAN VERDİ, ASKER TAMAMLADI

Fenerbahçe'de gol perdesini ise sürpriz bir ikili açtı. 24. dakikada sağdan Mert Hakan'ın arka direğe kaleye paralel ortasına altı pasta ayak koyan Samet Akaydin, topu filelere gönderdi: 1-0. Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın prenslerinden olan 30 yaşındaki stoper, tam 337 gün sonra Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Samet'e asist yapan sarı-lacivertlilerin 'Komutan' lakaplı orta sahası Mert Hakan da bu sezon ligde ilk kez 11'de şans buldu. 30 yaşındaki tecrübeli orta saha, 70. dakikada Fred'le değişirken ayakta alkışlandı.

MAESTRO İŞBAŞINDA

Fenerbahçe'nin farklı Sivasspor galibiyetinde Dusan Tadic de büyük bir pay sahibi oldu. 35 yaşındaki Sırp yıldız, henüz 6. dakikada yaptığı adrese teslim yaptığı ortayla Faslı santrfor En-Nesyri'yi golle burun buruna getirdi ancak yıldız golcü çerçeveyi bulamadı. Tadic, karşılaşmanın 51. dakikasında da En-Nesyri'yle kazanılan penaltıda topu başına geçti. Penaltıdan ağları havalandıran tecrübeli maestro, bu sezon forma giydiği 19. maçında 7. golünü kaydetti. Sırp yıldız, 5 de asist yaptı. Bu sezon kullandığı 2. penaltıyı da gole çevirirken, daha önce deplasmanda 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçında penaltıdan ağları havalandırdı.

"HERKES KAPISININ ÖNÜNÜ TEMİZLESİN!

Mert Hakan Yandaş, Muslera'nın Samsunspor maçı sonrası Mourinho'ya yönelik açıklamalarına cevap verdi: Herkes kapısının önünü temizlesin, işine baksın. Bizim hocamızla ilgili konuşmasınlar. Yaptıkları konuşmayı gördüm. Melek yüzlü görünüyorlar, her zamanki halleri. Biz işimizi yapacağız, odaklanacağız, mücadelemizi artırmamız gerekiyor. En önemli konu bu. Herkes kapısının önünü temizlesin. Oralara girersek onlar mahcup olurlar.

"MOURINHO'YU UTANDIRMADIM"

Gol perdesini açan Samet Akaydin, 337 gün sonra ilk 11'e girmesi nedeniyle Jose Mourinho'yu övdü. Akaydin, "Mourinho bana çok mutlu olduğunu söyledi. Gol bana çok iyi geldi. Onu utandırmadım, mutluyum. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.

SAĞLAM KARAR VERDİ

Fenerbahçe'nin Samet'le bulduğu gol öncesi VAR hakemi Sarper Barış Saka, Kadir Sağlam'ı ekrana davet etti. Sivassporlular, Djiku ve Sundberg arasında yaşanan pozisyonda elle oynama bekledi. Ancak Sağlam, VAR'da izlediği pozisyonda kararını değiştirmedi ve golü verdi.

GOLLERİ SIRALADIK

Son golü atan Maximin, galibiyetin şifresini verdi. Fransız yıldız, "Devreye 1-0 önde girince rakibin ortak olma şansı oluyor. Devre arasında hocamız bunu söyledi. Olabildiği kadar hızlı 2-3-4'ü atmalıydık, tam olarak bunu yaptık. Galibiyetten daha çok bunun için mutluyum" dedi.

GOL ATAMADI AMA ETKİLİYDİ

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu En-Nesyri, gol atamadı ama etkili bir oyun ortaya koyup skora katkı sağladı. En-Nesyri, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda başrolü oynayan isim oldu. İlk yarıda da 44'te yaptığı vuruşta direği geçemedi. Yıldız santrfor, 70'te Dzeko'yla değişti.