Bu Fener çok güzel

Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a deplasmanda yenilerek taraftarını kahreden Fenerbahçe, lige ise muhteşem bir dönüş yaparak sarı-lacivertli renklere gönül verenlere kendini affettirdi. Maça oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, Sivasspor kalesini ablukaya aldı, sağlı sollu ataklarla gol aradı. Aradığını da 24'te Samet Akaydin'le buldu. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da Fenerbahçe fırtınası artarak devam etti. 54'te penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic, farkı ikiye yükseltti.

İKİNCİ YARI COŞTU

Bu gol, Fenerbahçe'yi daha da cesaretlendirdi. Sivasspor ise sadece sarı-lacivertlilerin bu muhteşem oyununu seyretti. Akın akın gol arayan Fenerbahçe, farkı artırmak için yüklendikçe yüklendi ve 82'de Amrabat'ın harika füzesiyle fark 3'e yükseldi. Karşılaşmada son sözü ise günün bir başka yıldızı Allan Saint-Maximin söyledi. Milli araya galibiyetle giren Fenerbahçe, 26 puanla ikinci sıraya yükseldi.

ÇAĞLAR SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Çağlar Söyüncü, Sivas maçının 10'uncu dakikasında sakatlandı. Rakibiyle girdiği hava topunda yere düştüğü anda sakatlanan Çağlar, oyuna devam edemedi. Milli stoperin yerine Djiku oyunda dahil oldu. Durumu bugün netleşecek.

4 EKSİKLE ÇIKTI

Sivas maçında Fenerbahçe, 4 futbolcusundan yararlanamadı. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Trabzonspor deplasmanından sakat dönen İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı. Levent Mercan da teknik ekip kararıyla Sivasspor müsabakasının kadrosunda yoktu.

MOURINHO TRİBÜNDE

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakada cezası nedeniyle tribünde oturan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor karşısında da tribünde yer aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor karşılaşmasının ardından Jose Mourinho'ya yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 1 maç, kaleci antrenörü Sandro Zufic'e de kırmızı kart cezasının haricinde 2 maç ceza vermişti. Yardımcı antrenör Salvatore Foti de Mourinho'yla birlikte tribündeki bir başka isimdi. Jose, Foti'yle sık sık yedek kulübesine talimatlar dönerdi.

REAKSİYON VERDİK

Fenerbahçe, yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, "Maçın başında reaksiyon vermemiz gerektiğini söylemiştik, oyuncularımız dört dörtlük verdiler. Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıttık. Çok mutluyuz" dedi.

OSAYI'DEN DALYA

Bright Osayi-Samuel, Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. 30 Ocak 2021'deki Çaykur Rizespor maçında ilk kez sarı-lacivertli formayla görev yapan Osayi, toplamda ise 150. kez resmi maçta oynadı.

FRED YEDEK BAŞLADI

Teknik direktör Jose Mourinho, Sivasspor maçında takımın en önemli isimlerinden biri olan Fred'i kızağa çekti. Portekizli çalıştırıcı, milli ara öncesinde oynanan bu kritik maçta Fred'i 71'de Mert Hakan'ın yerine oyuna aldı.

SEBASTIAN'DAN ASİST

Skor katkısı yapamıyor diye eleştirilen Sebastian Szymanski, dün Maximin'in attığı golün asistini yaptı. Polonyalı oyuncu, ligin ikinci haftasındaki Göztepe mücadelesinde ilk asistini yapmıştı. Sebastian'ın bu sezonki ikinci gol pası oldu.

CENK TERCİH EDİLMEDİ

Fenerbahçe teknik heyeti, Cenk Tosun'u yine sahaya sürmedi. 71'inci dakikada En-Nesyri oyundan çıkarken yerine Edin Dzeko girdi. Cenk Tosun ise bir karşılaşmayı daha yedek kulübesinde tamamlamak zorunda kaldı.