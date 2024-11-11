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Haberler Fenerbahçe Anıtkabir'e ziyaret

Anıtkabir'e ziyaret

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen 4 bin 500 genç, Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya başkanlığındaki kortej, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye çelenk bıraktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Anıtkabir'e ziyaret
1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen 4 bin 500 genç, Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya başkanlığındaki kortej, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye çelenk bıraktı.
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