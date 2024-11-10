Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'den sakatlık açıklaması! "Çağlar'ın durumu..."

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederken sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör Zeki Murat Göle karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Maçın başında reaksiyon vermemiz gerektiğini söylemiştik, oyuncularımız dört dörtlük verdiler. Kontrol hep bizdeydi. İkinci topları kazanmamız, hızlı hücum şansı vermememiz gerekiyordu. Bunu da dört dörtlük yaptık. Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtmamız gerekiyordu, yansıttık. Çok mutluyuz.

Maç 3-0 olunca Djiku ile alakalı, biraz da tedbir de var, ufak sakatlığı da var. Daha doktor ile konuşmadık. Çağlar'ın durumunu da net bilmiyoruz. Hastaneden dönünce belli olacak. İnşallah ciddi bir durum yoktur.