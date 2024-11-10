Değişim mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Mourinho, AZ Alkmaar maçına değinerek, "Geldiğimden beri en kötü performansımız diyebilirim. Belki benzetme olarak çok güzel değil ama 'Trabzonspor maçının etkisi yani o geceden kalma etkisi' gibi bir benzetme yapabiliriz" diye vurguladı. Portekizli hoca, "Diğer tüm lig maçları gibi Sivasspor maçı çok önemli bir maç. Oyuncularıma ve ekibime güveniyorum. Bize itici güç olacak taraftarlarımıza güveniyorum" dedi. Mourinho, "VAR hakemleri, saha hakemleri gerçekten harika deme imkanım olsaydı çok mutlu olurdum. Her şey hakkında iyi konuşuyor olabilseydim çok mutlu olurdum ama Türkiye liginde değişmesi gereken şeyler var. Çünkü Türkiye, Türk liginden çok daha büyük. Şampiyon olamasam da temiz ve dürüst şampiyon olanı tebrik etmek isterim. Yeter ki Türk futbolu harika olsun" yorumunu yaptı.