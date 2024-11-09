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Jayden ameliyat oldu
Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde, ameliyat oldu... Sarı-lacivertliler, konuyla alakalı sosyal medya hesabından; "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'ye yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu uygulanmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasını yaptı.
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