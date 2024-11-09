  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe İlk 11 senelik 4.180 bin euro alıyor

İlk 11 senelik 4.180 bin euro alıyor

AZ Alkmaar'ın Fenerbahçe karşısına çıkardığı 11'in yıllık kazandığı maaş 4 milyon 180 bin euro... En fazla kazanan 980 bin euroyla Parrott, en az maaş alan isim ise 60 bin euro kazanan Dekker... Hollanda ekibinin 11'inde yer alan oyuncuların senelik kazancı, Fenerbahçe'deki bir oyuncunun senelik maaşı etmiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlk 11 senelik 4.180 bin euro alıyor

AZ Alkmaar'ın Fenerbahçe karşısına çıkardığı 11'in yıllık kazandığı maaş 4 milyon 180 bin euro... En fazla kazanan 980 bin euroyla Parrott, en az maaş alan isim ise 60 bin euro kazanan Dekker... Hollanda ekibinin 11'inde yer alan oyuncuların senelik kazancı, Fenerbahçe'deki bir oyuncunun senelik maaşı etmiyor.

YILLIK MAAŞI NESYRI'NİN 16 GÜNLÜK KAZANCI

Fenerbahçe'yi deviren AZ Alkmaar'da En-Nesyri'nin penaltısını kurtaran kaleci Oduro, yıllık 240 bin euro kazanıyor. En-Nesyri'nin yıllık kazancı ise 4 milyon 400 bin euro. 20 yaşındaki kalecinin senelik kazancı, Nesyri'nin 16 günlük maaşına denk geliyor. (Türkiye'de maaşlar 10 ay üzerinden ödeniyor)

Mourinho ve yönetime büyük tepki! Taraftarlar çileden çıktı
G.Saray'dan Salah'a rekor teklif!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: İngilizler, Osimhen'i konuşuyor! "Tottenham'ı küçük düşürdü! Bir palyaço gösterisinin..."
ANALİZ | İşte ABD seçimlerinin Türkiye'ye olası etkileri! Yeni dönemde ilişkiler nasıl olacak? Riskler ve fırsatlar neler?
Osimhen ile ilgili bilinmeyen gerçek!
İngilizler Mourinho'nun gitmek istediği takımı açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salah bombası Salah bombası 01:14
Kayserispor fırtınası Kayserispor fırtınası 01:09
Fenerbahçe Beko nefes nefese Fenerbahçe Beko nefes nefese 01:06
Anadolu Efes son çeyrekte yıkıldı Anadolu Efes son çeyrekte yıkıldı 01:05
Iğdır FK, Ümraniye’yi yıktı Iğdır FK, Ümraniye’yi yıktı 01:04
Ankaragüçlü Ankaragüçlü 01:03
Daha Eski
Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı 00:53
Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! 00:53
F.Bahçe'de 9 ayrılık birden! Mourinho'dan maç sonrası radikal karar F.Bahçe'de 9 ayrılık birden! Mourinho'dan maç sonrası radikal karar 00:53
Kasımpaşa'ya Kayserispor şoku! Kasımpaşa'ya Kayserispor şoku! 00:53
Fransa'da kazanan F.Bahçe! Fransa'da kazanan F.Bahçe! 00:53
A. Efes evinde mağlup! A. Efes evinde mağlup! 00:53