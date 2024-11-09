İlk 11 senelik 4.180 bin euro alıyor

AZ Alkmaar'ın Fenerbahçe karşısına çıkardığı 11'in yıllık kazandığı maaş 4 milyon 180 bin euro... En fazla kazanan 980 bin euroyla Parrott, en az maaş alan isim ise 60 bin euro kazanan Dekker... Hollanda ekibinin 11'inde yer alan oyuncuların senelik kazancı, Fenerbahçe'deki bir oyuncunun senelik maaşı etmiyor.

YILLIK MAAŞI NESYRI'NİN 16 GÜNLÜK KAZANCI

Fenerbahçe'yi deviren AZ Alkmaar'da En-Nesyri'nin penaltısını kurtaran kaleci Oduro, yıllık 240 bin euro kazanıyor. En-Nesyri'nin yıllık kazancı ise 4 milyon 400 bin euro. 20 yaşındaki kalecinin senelik kazancı, Nesyri'nin 16 günlük maaşına denk geliyor. (Türkiye'de maaşlar 10 ay üzerinden ödeniyor)