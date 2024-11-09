Avrupa'da kale düşüyor

Süper Lig'de oynadığı 10 karşılaşmanın 6'sında gol yemeyen ve bu anlamda %60'lık bir oran tutturan F.Bahçe, Avrupa'da ise bu başarısını sergileyemiyor. Şampiyonlar Ligi Ön Eleme'sinde Lugano ve Lille'le karşılaşan sarı-lacivertliler, iki rakibiyle oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatamadı. Bu durum, Avrupa Ligi mücadelelerinde de devam etti ve lig aşamasında oynadığı 4 maçta da gol yedi.

8 MAÇTA 13 GOL YEDİ

Union SG, Twente ve Manchester United'a birer kez gol izni veren Fenerbahçe, son AZ Alkmaar maçında ise 3 golü birden kalesinde gördü. Avrupa'daki 8 karşılaşmada 13 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kanarya, 13 defa da topu ağlarından çıkardı. Bunda Jose Mourinho'nun öğrencilerinin takım savunmasını yeteri kadar yapamaması ve rakiplerin güç dengesi etkili oldu.