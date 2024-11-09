Fenerbahçe, son 8 maçında galibiyet yüzü görmeyen ve büyük sıkıntı yaşayan Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. AZ'nin bu galibiyeti Hollanda'da bile sürpriz olarak nitelendirildi. Ülke basını, "Fenerbahçe, Alkmaar'a hayat verdi" yorumlarını yaptı. İşte Hollanda basınının öne çıkan manşetleri;

DE TELEGRAF: "Sefil bir seriye son verdiler. Maarten Martens, 2023 Gençler Ligi'nin ünlü takımının yeteneklerini Fenerbahçe karşısında görme fırsatı buldu. Türk kulübü ne yaşadığını bilmiyordu.

"VOETBAL PRIMEUR: "AZ, gençleriyle sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'yi kenara itti.

"ALGEMEEN DAGBLAD: "Genç AZ, Fenerbahçe'yi geçti, Kees Smit başrolü üstlendi.

"NOS: "AZ, 18 yaşındaki Smit'in de katkısıyla Fenerbahçe'yi geçti.

"NORDHOLLANDS DAGBLAD: "Gençler A'dan Z'ye ışıkları yaktı. Fenerbahçe'ye karşı kazanılan zafer karanlık bir döneme son verdi."