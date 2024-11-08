Reguilon görüşmesi

Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından devre arası transfer döneminde önceliği sol beke veren Fenerbahçe'de hedef; Tottenham'ın İspanyol yıldızı Sergio Reguilon... Galatasaray'la Avrupa Ligi'nde oynadıkları maç için İstanbul'a gelen yetkililerle bir görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu resmen istedi. Londra ekibinde istediği süreyi alamayan Reguilon'u ise teknik direktör Jose Mourinho ikna etti.

3 MİLYON EURO

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Reguilon için Tottenham'a 3 milyon euro gibi bir bonservis bedeli önerildi. İngiliz yetkililer, menajer Ange Postecoglou'yla yapacakları görüşmenin ardından Fenerbahçe'ye net bir yanıt verecekler. Sergio Reguilon bu sezon sadece İngiltere Lig Kupası 3. turda oynanan Coventry maçının kadrosunda yer almış o maçta da süre alamamıştı. Premier Lig'de ve Avrupa Ligi'nde ise Ange tarafından görevlendirilmedi.

2020'DE JOSE GETİRDİ

2019-2021 yılları arasında Tottenham'ı Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho çalıştırmıştı. Portekizli çalıştırıcının o dönemki transferlerinden biri de Sergio Reguilon'du. Tottenham, İspanyol sol bek için Real Madrid'e o dönem tam 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.