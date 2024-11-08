Kahır gecesi

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün akşam üst üste kötü haberlerle sarsıldı. Kadıköy'deki Manchester United maçında kırmızı kart gördüğü için dünkü AZ Alkmaar deplasmanında gelen mağlubiyeti tribünde izlemek zorunda kalan Mourinho, takımına istediği gibi müdahale edemedi. Portekizli teknik direktör aynı zamanda Trabzonspor derbisi sonrası PFDK'dan çıkan 1 maçlık cezayla Süper Lig'deki Sivasspor maçında da kenarda yer alamayacağı haberini aldı. Mourinho, böylece üst üste iki maçta takımınız yalnız bırakmış olacak.

MOURİNHO'YA SERT ELEŞTİRİ

İNGILIZ Daily Mail'in köşe yazarı Simon Jordan, Jose Mourinho'nun zamanının geçtiğini kaleme aldı. Simon Jordan'ın yazısında, "Bir zamanlar yıldız olan Mourinho'nun gizemli ve kendine özgü bir bireyden, her şeyi ve herkesi acımasızca eleştiren birisine dönüşmesi üzücü bir yansıma. 61 yaşındaki Fenerbahçeli teknik direktörün son hedefi VAR yetkilisi Atilla Karaoğlan ve Türk futbolu oldu" dedi.