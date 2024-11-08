  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Kahır gecesi

Kahır gecesi

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün akşam üst üste kötü haberlerle sarsıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kahır gecesi

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün akşam üst üste kötü haberlerle sarsıldı. Kadıköy'deki Manchester United maçında kırmızı kart gördüğü için dünkü AZ Alkmaar deplasmanında gelen mağlubiyeti tribünde izlemek zorunda kalan Mourinho, takımına istediği gibi müdahale edemedi. Portekizli teknik direktör aynı zamanda Trabzonspor derbisi sonrası PFDK'dan çıkan 1 maçlık cezayla Süper Lig'deki Sivasspor maçında da kenarda yer alamayacağı haberini aldı. Mourinho, böylece üst üste iki maçta takımınız yalnız bırakmış olacak.

MOURİNHO'YA SERT ELEŞTİRİ

İNGILIZ Daily Mail'in köşe yazarı Simon Jordan, Jose Mourinho'nun zamanının geçtiğini kaleme aldı. Simon Jordan'ın yazısında, "Bir zamanlar yıldız olan Mourinho'nun gizemli ve kendine özgü bir bireyden, her şeyi ve herkesi acımasızca eleştiren birisine dönüşmesi üzücü bir yansıma. 61 yaşındaki Fenerbahçeli teknik direktörün son hedefi VAR yetkilisi Atilla Karaoğlan ve Türk futbolu oldu" dedi.

Reklam
F.Bahçe'nin yıldızı için Suudiler sıraya girdi!
DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray'da Osimhen'i gölgede bırakacak tranfer hamlesi! Bir yıldız daha geliyor...
Narin Güran davasında ikinci gün! İlk gün kim ne ifade verdi? Enes Güran'ın Salim'in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu | Gazal Bahtiyar'ın ifadesi...
F.Bahçe'de Medina krizi!
Osimhen'dan G.Saraylıları sevindiren açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kahır gecesi Kahır gecesi 01:59
Hak edilmiş yenilgi Hak edilmiş yenilgi 01:57
28 Kasım’da G.Saray’la 28 Kasım’da G.Saray’la 01:56
Santrfor problemi var! Santrfor problemi var! 01:54
Buz kestiler Buz kestiler 01:54
Kaçan hırsız Kaçan hırsız 01:53
Daha Eski
Çoluk çocuğa yenildik Çoluk çocuğa yenildik 01:53
"Futbola dair konuşacak..." "Futbola dair konuşacak..." 01:35
"Futbola dair konuşacak..." "Futbola dair konuşacak..." 01:33
F.Bahçe'ye Becao'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Becao'dan kötü haber! 01:32
G.Saray'ın 4 yıldızına yakın takip! G.Saray'ın 4 yıldızına yakın takip! 01:29
F.Bahçe Hollanda'da kaybetti! F.Bahçe Hollanda'da kaybetti! 01:23