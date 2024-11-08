Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Hollanda basınını da şaşırttı!
8 maçtır galibiyeti alamayan AZ Alkmaar'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi Hollanda basınında sürpriz olarak nitelendirildi. İşte Hollanda basınında yer alan haberler... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Gençlerin üst düzey peformansına dikkat çekilen Hollanda basınında 18 yaşındaki Kees Smit başlıkları süsledi.
ALGEMEEN DAGBLAD, "Genç AZ, Fenerbahçe'yi geçti, Kees Smit başrolü üstlendi" başlığını seçerken NOS, "AZ, 18 yaşındaki Smit'in de katkısıyla Fenerbahçe'yi geçti" başlığını attı.
NORDHOLLANDS DAGBLAD ise "Gençler A'dan Z'ye ışıkları yaktı: Fenerbahçe'ye karşı kazanılan zafer karanlık bir döneme son verdi" spotlarıyla AZ Alkmaar'ın zaferini sayfalarına taşıdı.
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