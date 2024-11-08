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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Hollanda basınını da şaşırttı!

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Hollanda basınını da şaşırttı!

8 maçtır galibiyeti alamayan AZ Alkmaar'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi Hollanda basınında sürpriz olarak nitelendirildi. İşte Hollanda basınında yer alan haberler... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 11:11
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Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Hollanda basınını da şaşırttı!

DE TELEGRAF AZ Alkmaar'ın çok eksiği bulunmasına ve genç futbolcularının ağırlıklı olduğu bir kadroyla Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesine dikkat çekerken "Sefil bir seriye son verdiler" başlığını attı.

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Hollanda basınını da şaşırttı!

AZ Alkmaar'ın genç futbolcularının ağırlıklı olduğu bir kadroyla Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi Hollanda basınında sürpriz olarak nitelendirildi. Beğenilen gençlerin, sorunlu AZ'ye Fenerbahçe'ye karşı güzel bir zafer kazandırdığı ve takıma hayat verdiği haberde "Neredeyse ilk 11 oluşturulabilecek bir dizi eksik nedeniyle, AZ Teknik Direktörü Maarten Martens, 2023 Gençler Ligi'nin ünlü takımının yeteneklerini F.Bahçe karşısında görme fırsatı buldu. Türk kulübü ne yaşadığını bilmiyordu ve Alkmaar'a 3-1 yenildi" yorumu yapıldı.

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Hollanda basınını da şaşırttı!

VOETBAL PRIMEUR de "AZ, gençleriyle sürpriz bir şekilde F.Bahçe'yi kenara itti" başlığını atarken oldukça genç bir kadroya sahip olan Maarten Martens'in takımının önemli bir galibiyet aldığına vurgu yaptı.

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Hollanda basınını da şaşırttı!

Gençlerin üst düzey peformansına dikkat çekilen Hollanda basınında 18 yaşındaki Kees Smit başlıkları süsledi.

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Hollanda basınını da şaşırttı!

ALGEMEEN DAGBLAD, "Genç AZ, Fenerbahçe'yi geçti, Kees Smit başrolü üstlendi" başlığını seçerken NOS, "AZ, 18 yaşındaki Smit'in de katkısıyla Fenerbahçe'yi geçti" başlığını attı.

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Hollanda basınını da şaşırttı!

NORDHOLLANDS DAGBLAD ise "Gençler A'dan Z'ye ışıkları yaktı: Fenerbahçe'ye karşı kazanılan zafer karanlık bir döneme son verdi" spotlarıyla AZ Alkmaar'ın zaferini sayfalarına taşıdı.

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