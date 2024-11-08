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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için Suudi Arabistan devleri sıraya girdi!

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için Suudi Arabistan devleri sıraya girdi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de o yıldız futbolcu gösterdiği performansla Suudi Arabistan ekiplerinin resmen gözdesi haline geldi. Oyuncu için kıyasıya bir transfer yarışı söz konusu. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için Suudi Arabistan devleri sıraya girdi!

Fenerbahçe'ye geçen sezon başında Manchester United'dan transfer edilen Fred, sergilediği performansla taraftarların gözbebeği haline gelmişti.

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TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için Suudi Arabistan devleri sıraya girdi!

Öyle ki Fred'in olmadığı maçlarda taraftarlar büyük endişe içine giriyordu.

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için Suudi Arabistan devleri sıraya girdi!

Ancak sarı-lacivertli taraftarların içini cız ettirecek bir haber Suudi Arabistan'dan geldi.

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için Suudi Arabistan devleri sıraya girdi!

Sambacı için Suudilerin iki ekibi Al-Hilal ve Al- Ahli'nin Fenerbahçe'ye teklif geldiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için Suudi Arabistan devleri sıraya girdi!

30 MİLYON EURO İSTENDİ

İki kulübün de Fenerbahçe'ye Fred için 20 milyon euro civarında bir bonservis önerdiği belirtildi. Yönetimin ise 15 milyon euro piyasa değeri olan 31 yaşındaki orta saha için 30 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için Suudi Arabistan devleri sıraya girdi!

Bu sezon sarı-lacivertli formayla Avrupa Ligi, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde toplamda 12 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

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