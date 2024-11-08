TRANSFER HABEERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için Suudi Arabistan devleri sıraya girdi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de o yıldız futbolcu gösterdiği performansla Suudi Arabistan ekiplerinin resmen gözdesi haline geldi. Oyuncu için kıyasıya bir transfer yarışı söz konusu. İşte haberin detayları...
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Sambacı için Suudilerin iki ekibi Al-Hilal ve Al- Ahli'nin Fenerbahçe'ye teklif geldiği ortaya çıktı.
30 MİLYON EURO İSTENDİ
İki kulübün de Fenerbahçe'ye Fred için 20 milyon euro civarında bir bonservis önerdiği belirtildi. Yönetimin ise 15 milyon euro piyasa değeri olan 31 yaşındaki orta saha için 30 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiği gelen bilgiler arasında.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla Avrupa Ligi, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde toplamda 12 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
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