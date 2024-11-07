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Haberler Fenerbahçe Zeki Murat Göle: Futbola dair konuşacak çok bir şey yok!

Zeki Murat Göle: Futbola dair konuşacak çok bir şey yok!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde futbol antrenörlüğü görevinde bulunan Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 01:33 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 01:56
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Zeki Murat Göle: Futbola dair konuşacak çok bir şey yok!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde futbol antrenörlüğü görevinde bulunan Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Bizim açımızdan futbola dair konuşacak çok bir şey yok. Dönünce detaylı değerlendirmeleri yapacağız. Önümüzde bir Sivasspor maçı var, ona odaklanmak zorundayız."

"En-Nesyri'nin penaltı atması maçtan önce mi belliydi yoksa oyuncular kendi aralarında mı bir karar aldı?"

- Zeki Murat Göle: Maçtan önce penaltı atacak oyuncular belirleniyor. Hatta 2-3 seçenek olabiliyor. O an oyun içinde kendini iyi hisseden, belki kullanma isteği olan bir oyuncu kendi aralarında konuştuktan sonra kullanabiliyor.

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