  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler bu zorlu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 22:53 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 23:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler bu zorlu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Az Alkmaar: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Mert, İsmail, Amrabat, Tadic, Fred, Maximin, Dzeko

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

👉AZ Alkmaar - Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE👈

KARŞILAŞMADA İSKOÇ HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR!

AZ Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetiyor. Bu karşılaşmaya kadar yengilsiz gelen Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14'üncü sırada bulunuyor.

"Zor bir maç olacak!" Devamını Oku BUNU DA OKU

JOSE MOURİNHO TRİBÜNDE

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak ve takımını tribünden yönetiyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 5'İNCİ MAÇ

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar tarihlerinde 5'inci kez karşı karşıya geliyor. Daha önce 2'si resmi, 2'si özel maçta karşılaşan iki takımın randevularında tarafların 1'er galibiyeti bulunuyor.

İlk olarak 2007 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nin 3'üncü turunda karşılaşan Fenerbahçe ile AZ Alkmaar, İstanbul'da 3-3; Alkmaar'da ise 2-2 berabere kalmış ve sarı-lacivertliler deplasman golü kuralıyla organizasyona veda etmişti.

Öte yandan özel maçlarda da karşılaşan iki takımın müsabakalarında Fenerbahçe 3-2; AZ Alkmaar ise 2-0'lık skorla kazanmıştı.

Kopenhag - Başakşehir | CANLI
Cimbom Avrupa'da da lider!
DİĞER
Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinin listedeki yeri
Salim Güran'ın mahkemede konuştu hakim bile çıldırdı! Escort ve üfürükçü savunması... "Nevzat erkek gibi söyle"
Temsilcilerimiz kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu
G.Saray'da şok sakatlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk tarihe geçti! Okan Buruk tarihe geçti! 22:57
Buruk'tan bir tarihi başarı daha! Buruk'tan bir tarihi başarı daha! 22:56
"Zor bir maç olacak!" "Zor bir maç olacak!" 22:45
Cimbom Avrupa'da da lider! Cimbom Avrupa'da da lider! 22:44
G.Saray'da şok sakatlık! G.Saray'da şok sakatlık! 22:31
Mourinho'nun cezası açıklandı! Mourinho'nun cezası açıklandı! 21:31
Daha Eski
Yunus Akgün'dan flaş istatistik! Avrupa'da... Yunus Akgün'dan flaş istatistik! Avrupa'da... 21:09
Yunus'dan enfes gol! İzleyin Yunus'dan enfes gol! İzleyin 21:03
G.Saraylı taraftarlardan İsrail'e protesto G.Saraylı taraftarlardan İsrail'e protesto 20:55
Milliler'den Romanya'ya farklı tarife! Milliler'den Romanya'ya farklı tarife! 20:51
Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 20:49
Mertens'e 100. maç plaketi! Mertens'e 100. maç plaketi! 20:03