AZ ALKMAAR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Avrupa ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe, Avrupa Ligi 4. hafta maçında Hollanda ekibi Az Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Ligdeki ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Mourinho, Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle karşılaşmayı tribünden izleyecek. İskoçyalı hakem John Beaton'ın düdüğüyle başlayacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Az Alkmaar: Owusu-Oduro, Penetra, Koopmeiners, Maikuma, De Wit, Clasie, Belic, Poku, Kasius, Parrot, Mijnans

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, En-Nesyri, Saint-Maximin.

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AZ Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek. Bu karşılaşmaya kadar yengilsiz gelen Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14'üncü sırada bulunuyor.

JOSE MOURİNHO TRİBÜNDE

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak ve takımını tribünden yönetecek.

Öte yandan sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda ekibi karşısında forma giyemeyecek. Ligdeki Trabzonspor maçında sakatlık yaşayıp oyundan çıkan Alexander Djiku da tedbir amaçlı bugünkü idmanda yer almazken oyuncunun riske edilmesi beklenmiyor.

Öte yandan takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmezken Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, UEFA kadrosunda bulunmuyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 5'İNCİ MAÇ

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar tarihlerinde 5'inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 2'si resmi, 2'si özel maçta karşılaşan iki takımın randevularında tarafların 1'er galibiyeti bulunuyor.

İlk olarak 2007 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nin 3'üncü turunda karşılaşan Fenerbahçe ile AZ Alkmaar, İstanbul'da 3-3; Alkmaar'da ise 2-2 berabere kalmış ve sarı-lacivertliler deplasman golü kuralıyla organizasyona veda etmişti.

Öte yandan özel maçlarda da karşılaşan iki takımın müsabakalarında Fenerbahçe 3-2; AZ Alkmaar ise 2-0'lık skorla kazanmıştı.

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SOL BEKTE YİNE MERT MÜLDÜR

Jayden Oosterwolde'nin sakat, Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle Manchester United karşısında sol bekte oynayan Mert Müldür'ün yarınki karşılaşmada da aynı bölgede görev yapması bekleniyor. Mert'in ceza sınırında yer alması milli yıldız dışında sol bekte oynayabilecek bir oyuncu bulunmaması endişe yaratıyor. Bu nedenle Mert'in sarı kart görmesi halinde, 28 Kasım'da Slavia Prag ile deplasmanda oynanacak maçta savunmanın solunda kimin görev yapacağı merak konusu.

AZ ALKMAAR'DA 7 EKSİK VAR

Hollanda ekibi AZ Alkmaar, Fenerbahçe maçı öncesi sıkıntılı. Son 7 resmi maçta 6 yenilgi alıp, hiç kazanamayan takımdaki eksik oyuncu sayısı, teknik direktör Maarten Martens'in işini daha da zorlaştırıyor.

Ev sahibi ekipte sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak. Ayrıca savunmanın deneyimli ismi Bruno Martins-Indi, yedek kaleci Sam Westerweld, orta saha oyuncuları Schouten ve Buurmeester, 4 gol ve 3 asistle sezonun en formda isimlerinden olan kanat oyuncusu Ibrahim Sadiq ve forvet Lequincio Zeefuik, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.