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Haberler Fenerbahçe

Verdiğimiz değer ortada

Fenerbahçe ile ArsaVev arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Verdiğimiz değer ortada

Fenerbahçe ile ArsaVev arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyelerinden Kemal Danabaş ve Hulusi Belgü, ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ve ArsaVev Genel Müdürü Cem Ergüven katıldı. Genel Sekreter Burak Kızılhan, "Fenerbahçe olarak, kadınlara ve kadın sporlarına verdiğimiz değeri her fırsatta ortaya koyuyoruz" dedi. Bülent Öztürk, "2023/2024 yılında olduğu gibi 2024/2025 yılında da Kadın Futbol, Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol Takımlarının sponsoru olarak yer alacağız" diye konuştu.

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