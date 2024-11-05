TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi-Samuel denmişti ancak...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile görüşmeler sürüyor. İki ismin de sözleşmesini uzatmak isteyen sarı-lacivertliler, başka bir yıldız isme yeni mukavele önerdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde gelecek futbolcuların yanı sıra gidecek isimler de olacak.
Öte yandan sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair sürpriz bir haber geldi.
Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcuyla sözleşme yenileme kararı aldığı öğrenildi.
İşte o isim ve detaylar...
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili karar verildi.
Sarı lacivertli yönetim, Tadic'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini devre arasında uzatmayı planlıyor.
Takvim'in haberine göre yönetim, Sırp futbolcuya 1+1 yıllık yeni mukavele önerecek.
Bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maça çıkan Dusan Tadic 6 kez fileleri sarsarken, 7 de asist yaptı.
Tadic, toplamda ise Fenerbahçe'de 73 maçta 22 gol, 23 asistlik performans ortaya koydu.
DİĞER