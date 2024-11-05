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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi-Samuel denmişti ancak...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile görüşmeler sürüyor. İki ismin de sözleşmesini uzatmak isteyen sarı-lacivertliler, başka bir yıldız isme yeni mukavele önerdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 16:43
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi-Samuel denmişti ancak...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u yenerek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi-Samuel denmişti ancak...

Sarı lacivertlilerde gözler artık yavaş yavaş transfer çalışmalarına çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi-Samuel denmişti ancak...

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ocak ayında önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi-Samuel denmişti ancak...

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde gelecek futbolcuların yanı sıra gidecek isimler de olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi-Samuel denmişti ancak...

Öte yandan sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair sürpriz bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi-Samuel denmişti ancak...

Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcuyla sözleşme yenileme kararı aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi-Samuel denmişti ancak...

İşte o isim ve detaylar...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi-Samuel denmişti ancak...

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili karar verildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi-Samuel denmişti ancak...

Sarı lacivertli yönetim, Tadic'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini devre arasında uzatmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi-Samuel denmişti ancak...

Takvim'in haberine göre yönetim, Sırp futbolcuya 1+1 yıllık yeni mukavele önerecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi-Samuel denmişti ancak...

Bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maça çıkan Dusan Tadic 6 kez fileleri sarsarken, 7 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi-Samuel denmişti ancak...

Tadic, toplamda ise Fenerbahçe'de 73 maçta 22 gol, 23 asistlik performans ortaya koydu.

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