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Fred Karadeniz'i seviyor
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Trabzonspor deplasmanında takımını öne geçiren golü attı. Bu gol Sambacı'nın sarı-lacivertli forma altında kaydettiği 7'nci goldü. Fred, bu gollerin 6'sını ise Karadeniz ekiplerine karşı buldu. Geçen sezon Fenerbahçe'yle 3 gol atan Fred, bunların ikisini Trabzonspor deplasmanında kaydetmişti. Bu sezon ise 4'üncü kez Fred gol sevinci yaşadı. FRED, bu sezon attığı gollerin 3'ünü ise 5-0'lık Çaykur Rizespor maçında kaydetmişti. Önceki gün de Trabzonspor'a gol atan Brezilyalı, bu karşılaşmalarda alınan galibiyetlere de önemli derecede katkı yaptı. Fred, diğer golünü ise Sivas ile geçen sezon deplasmanda oynanan maçın ilk yarısında kaydetmişti. Deneyimli futbolcu, lig maçlarında Kadıköy'de henüz golle buluşamadı.
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