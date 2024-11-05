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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a yanıt!

Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sarı lacivertlilere yönelik açıklamalarına yanıt verdi. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 17:34 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 17:47
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Fenerbahçe'den Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a yanıt!

Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sarı lacivertlilere yönelik açıklamalarına yanıt verdi. İşte resmi sosyal medya kanalları üzerinden 'zorunlu açıklama' başlığı ile paylaşılan ifadeler...

ZORUNLU AÇIKLAMA

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz.

Bu hafta karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını Fenerbahçe üzerinden yapmasını kendisinin "gündem değiştirerek gündeme gelme çabası" olarak görüyoruz.

Yüksel Yıldırım'a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini,

Kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını,

Bir maçtan sonra daha "beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur" mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz.

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