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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la yaptığı maçın ardından sarı-lacivertli ekip İrfan Can Kahveci'nin sakatlandığını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 10:38 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 10:45
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor maçının ardından sakatlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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