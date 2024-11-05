Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor maçının ardından sakatlandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak @AcibademSaglik Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi… pic.twitter.com/fdza0cNBua— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 5, 2024