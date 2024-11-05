FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmüyor. Çizme basını, Hollandalı futbolcuya talip olan takımı ve yapılacak teklifi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Yeni sezonda da teknik direktör Jose Mourinho'nun düzenli olarak şans verdiği isimlerden olan 23 yaşındaki sol bek, şanssız bir sakatlık geçirdi.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlanan Oosterwolde'nin ön çağraz bağ rüpturu (yırtığı) meydana geldiğini açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Jayden Oosterwolde'nin sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceğini belirterek "İyimser değilim. Bu sezon maç oynayacağını düşünmüyorum. Sezon onun için bitti. Mayıs ayının başı geldiğinde oynama şansı olursa benim için ekstra olur ama öyle bir beklentim yok. Avrupa'da Kostic ve Levent'i oynatamıyoruz. Yıl sonuna kadar UEFA turnuvalarında bu sıkıntıyı yaşayacağız. İçinde bulunduğumuz durum bu." ifadelerini kullandı.
Sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyecek olan ve tedavisi için Hollanda'ya giden Oosterwolde ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
NAPOLI İSTİYOR
İtalyan basını, Hollandalı sol beke Napoli'nin talip olduğunu yazdı.
18 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Calciostyle kaynaklı haberde Serie A ekibinin yıldız futbolcu için 18 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği yazıldı.
Jayden Oosterwolde bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta forma giydi.
23 yaşındaki futbolcu skor katkısı üretemedi.
Oosterwolde'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Hollandalı sol bekin güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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