FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Jayden Oosterwolde'nin sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceğini belirterek "İyimser değilim. Bu sezon maç oynayacağını düşünmüyorum. Sezon onun için bitti. Mayıs ayının başı geldiğinde oynama şansı olursa benim için ekstra olur ama öyle bir beklentim yok. Avrupa'da Kostic ve Levent'i oynatamıyoruz. Yıl sonuna kadar UEFA turnuvalarında bu sıkıntıyı yaşayacağız. İçinde bulunduğumuz durum bu." ifadelerini kullandı.