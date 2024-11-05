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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmüyor. Çizme basını, Hollandalı futbolcuya talip olan takımı ve yapılacak teklifi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 12:53
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta deplasmanda Trabzonspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde yine gündem oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon gösterdiği etkili performans sonrası Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Yeni sezonda da teknik direktör Jose Mourinho'nun düzenli olarak şans verdiği isimlerden olan 23 yaşındaki sol bek, şanssız bir sakatlık geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlanan Oosterwolde'nin ön çağraz bağ rüpturu (yırtığı) meydana geldiğini açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Jayden Oosterwolde'nin sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceğini belirterek "İyimser değilim. Bu sezon maç oynayacağını düşünmüyorum. Sezon onun için bitti. Mayıs ayının başı geldiğinde oynama şansı olursa benim için ekstra olur ama öyle bir beklentim yok. Avrupa'da Kostic ve Levent'i oynatamıyoruz. Yıl sonuna kadar UEFA turnuvalarında bu sıkıntıyı yaşayacağız. İçinde bulunduğumuz durum bu." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyecek olan ve tedavisi için Hollanda'ya giden Oosterwolde ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

NAPOLI İSTİYOR

İtalyan basını, Hollandalı sol beke Napoli'nin talip olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

18 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Calciostyle kaynaklı haberde Serie A ekibinin yıldız futbolcu için 18 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Jayden Oosterwolde bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

23 yaşındaki futbolcu skor katkısı üretemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı

Oosterwolde'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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