Kalecilerin gecesi

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine iki takımın kalecileri damga vurdu... Karadeniz ekibinin kalesini koruyan Uğurcan Çakır, sezon başından bu yana sergilediği performansı derbide de sürdürdü. Milli kaleci 22'de Fred, 24'te En-Nesyri ve 45+1'de Maximin'in harika şutlarını aynı güzellikte kurtardı. Livakovic de Uğurcan'dan geri kalmadı. 11'de Osayi'nin ters vuruşunda harika bir refleksle topu çelen Hırvat eldiven, 36'da bu kez Okay'ın kafasını muhteşem çıkardı. İki kaleci ikici yarıda da yaptığı kurtarışlarla gecenin öne çıkan isimleriydi.