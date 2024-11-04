Halkbank set vermedi

Efeler Ligi'nin güçlü ekiplerinden Halkbank, 6. hafta maçında dün Alanya Belediye'yi konuk etti. Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı ve bir süre üstünlüğünü sürdürdü. 8-8'de skor eşitleyen Halkbank, sonrasında geriye düşmedi ve 15-13'ten sonra sazı eline aldı. Üst üste kazandığı sayılarla farkı çift hanelere kadar çıkaran ev sahibi ekip, seti 25-17 önde bitirdi. İkinci sette de bıraktığı yerden devam etti Halkbank...

FARK ÇİFT HANELERE ÇIKTI

Sete hızlı bir giriş yapan ev sahibi, 10-3'lük bir üstünlük yakaladı. Ardından ise aradaki farkı 14-4'e kadar yükseltti. Çok rahat bir oyun çıkaran Halkbank, bu seti de 25-15 üstün tamamladı. Üçüncü sette Alanya Belediye biraz direnmeye çalışsa da gücü yetmedi ve Halkbank, bu seti de 25-19 önde bitirdi. Maçı 3-0 kazanan ev sahibi ekip, 6'ncı karşılaşmasında 5'inci galibiyetini elde etti ve zirve iddiasını sürdürdü.

KARTAL PES ETMEDİ

Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş, Nilüfer Belediye karşısında geriye düşmesine rağmen önce maçı tie-break'e taşıdı ardından da kazanmayı başardı. Setler; 25- 17, 22-25, 21-25,25-18 ve 15-10'luk skorlarla sona erdi. Beşiktaş ligdeki 3'üncü galibiyetini aldı. Nilüfer'in ise 1 galibiyeti var.

FENER ZİRVEDE

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, bu hafta VakıfBank'a 3-2 yenilse bile haftayı 19 puanla zirvede tamamladı. İkinci Eczacıbaşı'nın 18, üçüncü VakıfBank ile dördüncü sıradaki Galatasaray'ın 16'şar puanı buluyor. THY, 15 puanla beşinci, Kuzey Boru Gençlik de 13 puanla 6'ncı sırada bulunuyor.

AKKUŞ'A GEÇİT YOK

Efeler Ligi'nde 6'ncı haftanın bir diğer maçında Akkuş Belediye, Altekma'yı ağırladı. İlk iki seti başa geçen mücadeleyi konuk ekip, 21-25, 20-25 ve 17-25'lik skorlarla 3-0 kazandı. Altekma bu galibiyetle beşinci sıraya yükseldi. Akkuş Belediye ise 1 galibiyet, 5 yenilgiyle ligin son sırasında.

TÜRŞAD KORUYAMADI

Ligde 2 galibiyeti bulunan TÜRŞAD, dün İstanbul Gençlik Spor'a konuk oldu. İlk seti 18-25 kazanan konuk ekip, sonrasında ise rakibi karşısında sahada pek varlık gösteremedi. İstanbul GSK, 2. seti 25-14, üçüncü seti 25-21, dördüncü seti ise 25-22'yle üstün bitirdi ve maçı da 3-1 kazandı.

EGONU HEYECANI

İtalya basınında geçtiğimiz günlerde Paola Egonu'nun takımından ayrılacağı, Galatasaray ile VakıfBank'ın oyuncuyla ilgilendiği haberleri çıktı. Bu haberler her iki takım taraftarlarını da heyecanlandırdı. Özellikle 2022-23 sezonunda sarı-siyahlı formayı giyen İtalyan yıldızın yeniden Vakıf- Bank'la adının anılmasının ardından taraftarlar, oyuncuyu takımda görmeyi çok arzuladıklarını söyledi. Volley Milano'da forma giyen Paola Egonu, kadın voleybolunun otoriteler tarafından en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor.