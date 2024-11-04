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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! İşte dış basında atılan manşetler

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Maçın ardından en çok konuşulan konulardan biri de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho oldu. Portekizli teknik adamın 90+12'de Sofyan Amrabat'ın kaydettiği gol sonrası verdiği tepki dünya gündemine oturdu. İşte Jose Mourinho hakkında dış basında atılan manşetler... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 10:52
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FENERBAHÇE HABERİ: Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! İşte dış basında atılan manşetler

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 90+12'de bulduğu golle 3-2 yenerek zirve yarışına tutundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! İşte dış basında atılan manşetler

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho gol sonrası sahaya girerek büyük sevinç yaşadı. İşte mücadele sonrası yabancı basınının yankıları...

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! İşte dış basında atılan manşetler

DAILY MAIL (İNGİLTERE)

"Jose Mourinho, eski Manhester United yıldızının Fenerbahçe adına uzatmalarda attığı galibiyet golünün ardından diz üstü kayma sevincinde gülünç bir şekilde başarısız oldu. Ardından hakeme karşı sekiz dakikalık bir tirad atmaya başladı. Mourinho maçın sonucundan memnun olsa da, konuşmasında Türkiye'deki sistemden ne kadar hoşlanmadığına odaklandı."

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! İşte dış basında atılan manşetler

THE SUN (İNGİLTERE)

"Özel bir gaf. Jose Mourinho diz üstü kaymasıyla yaptığı komik sevinçte yere çakıldı, yüz üstü çimlere düştü. Özel Biri, imza hareketi olan diz kaymasını gerçekleştirmek için sahaya koşsa da Porto ve Real Madrid dönemlerindekinin aksine bu kez bu hareketi başaramadı. Ancak Fenerbahçe taraftarı Amrabat'ın attığı golün ardından bunu umursamayacak."

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! İşte dış basında atılan manşetler

PLANET FOOTBALL (İNGİLTERE)

"Jose Mourinho'nun 2024'ün en iyi gol kutlamasını yaptığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi, hem onun Avrupa futbolunun merkezinden çekildiğinin hem de çabuk öfkelenen bir kulüp ile çabuk sinirlenen bir teknik direktörün mükemmel birlikteliğinin bir işaretiydi zaten. Nitekim iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan teknik adam, Türkiye'de kırmızı kart gördü ve başka bir maçta da hakemin verdiği ofsayt kararının ekran görüntüsünü gösterdiği için kart gördü. Şimdi ise maçın sonunda çılgın sahnelere yol açtı."

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! İşte dış basında atılan manşetler

24SATA (HIRVATİSTAN)

"Komik Mourinho, Livakovic'in kollarına koştu ve yere düştü. Yerde birbirlerine sarıldılar. Boş yere ona 'özel' ve en karizmatik antrenörlerden biri demiyorlar. O çok özel. Çılgına dönen Mourinho unutulmayacak bir kutlamaya imza attı."

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! İşte dış basında atılan manşetler

JUTARNJI (HIRVATİSTAN)

"Mourinho'nun Trabzon'daki gösterisi: Livakovic'e doğru koşup komik bir şekilde yere düştü, rakip oyuncuyla sözlü kavga etti. Portekizli teknik adam galibiyeti çılgınca kutladı."

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! İşte dış basında atılan manşetler

LE PARISIEN (FRANSA)

"Jose Mourinho, Türk futbol otoritelerine şiddetle saldırdı: "Bana söylenenden daha kötü". Fenerbahçe teknik direktörü, yaptığı konuşmada kulübünün ve futbolunun çıkarlarına aykırı olan "sistem"i kınadı. Portekizli teknik adam pazar akşamı iki gerçeküstü sahne sundu. İlki sahada, son düdükteki çimde kayma girişimiydi ve bu Şampiyonlar Ligi finalindeki başarıya layık bir kutlamaydı. İkincisi ise mikrofonlara yaptığı açıklamaydı."

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! İşte dış basında atılan manşetler

O JOGO (PORTEKİZ)

"Fenerbahçe, Türkiye Ligi'nde bu pazar günü Trabzonspor'u mağlup etti. Galibiyet golünü 90+12. dakikada Amrabat attı ve Jose Mourinho da kutlamalara katıldı. Mourinho kutlama yapmak için sahanın içine girdi."

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! İşte dış basında atılan manşetler

MARCA: (İSPANYA)

"Galibiyet golünden sonra 'The Special One' diğer oyuncularla birlikte sahaya atladı ve çılgınlık yaşandı. Portekizli o kadar sıkı bir kutlama yaptı ki sonunda sahada bir takla atarak yerde yuvarlandı."

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! İşte dış basında atılan manşetler

VOETBAL KRANT (BELÇİKA)

"Özel mesaj': Jose Mourinho maçı kazandıktan sonra verdiği röportajda tamamen çılgına döndü Mourinho son düdükle sahaya çıktı, Trabzonsporlu Enis Destan'la kapıştı. Daha sonra da VAR'a alışılmadık derecede sert bir şekilde saldırdı. VAR'dan duyduğu memnuniyetsizliği son derece yüksek sesle dile getirdi."

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! İşte dış basında atılan manşetler

VOETBAL INTERNATIONAL (HOLLANDA)

"Mourinho sert çıktı: 'Eğer hikayenin tamamını duysaydım asla gelmezdim'. Mourinho'ya göre Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. VAR'ı eleştiren Portekizli, "Hakem o anda çay mı içiyordu?. Sanırım bu yüzden göremedi" diyerek eleştirdi."

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! İşte dış basında atılan manşetler

T-ONLINE (ALMANYA)

"Saf coşku: Mourinho galibiyet golünün ardından tamamen çıldırdı. Mourinho futbolun en tutkulu antrenörlerinden biri ve öyle olmaya da devam ediyor. Pazar akşamı bunu bir kez daha kanıtladı."

FENERBAHÇE HABERİ: Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! İşte dış basında atılan manşetler

SPORTAL (YUNANİSTAN)

"Efsane" Mourinho, Fenerbahçe'nin galibiyet golünde sahaya takla atarak girdi! Jose Mourinho, Trabzonspor'a karşı galibiyeti özel bir şekilde kutladı."

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