Düello Fenerbahçe'nin!

Haftanın maçında kazanan Fenerbahçe oldu... Ezeli rakibi Trabzonspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, gol düellosu halinde geçen karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Aslında maça taraftarının da desteğini arkasına alan Trabzonspor hızlı başladı. Nwakaeme ve Okay'la yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Karadeniz ekibi, 41'de Fred'in golüyle geriye düştü. 2.yarıda ise maçın heyecanı tavan yaptı. Trabzon 59'da penaltıdan skoru 1-1'e getirdi.

İKİNCİ YAR NEFESLERİ KESTİ

Bu penaltı golünden 2 dakika sonra VAR bir kez daha devreye girdi. Yeniden monitörün başına giden hakem Oğuzhan Çakır, bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. İlk penaltıda olduğu gibi Banza yine Livakovic'i terse yatırdı ve Trabzonspor'u derbide öne geçirdi. 67'de ise Fenerbahçe, Dzeko'yla bu kez beraberliği yakaladı. Maçta ise son sözü 90+12'de Amrabat söyledi ve F.Bahçe'ye 3 puanı getirdi. Kanarya, bu galibiyetle lider Galatasaray'la aradaki puan farkını 5'e düşürdü.

JOSE'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK mücadelesinin 11'inde göre dün 5 değişiklik yaptı. Portekizli çalıştırıcı, İsmail, İrfan, Becao, Kostic ve Dzeko'nun yerine, Fred, Tadic, Szymanski, Mert ile Çağlar'ı 11'de sahaya sürdü.