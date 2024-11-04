  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Düello Fenerbahçe'nin!

Trabzon’daki dev derbi nefesleri kesti, önce Fenerbahçe öne geçti, ardından Trabzonspor üstünlüğü eline geçirdi. Son sözü ise yine sarı-lacivertliler söyledi. Maçı 3-2 kazanan kanarya, lider Galatasaray’la farkı 5 puana düşürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Düello Fenerbahçe'nin!

Haftanın maçında kazanan Fenerbahçe oldu... Ezeli rakibi Trabzonspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, gol düellosu halinde geçen karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Aslında maça taraftarının da desteğini arkasına alan Trabzonspor hızlı başladı. Nwakaeme ve Okay'la yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Karadeniz ekibi, 41'de Fred'in golüyle geriye düştü. 2.yarıda ise maçın heyecanı tavan yaptı. Trabzon 59'da penaltıdan skoru 1-1'e getirdi.

İKİNCİ YAR NEFESLERİ KESTİ

Bu penaltı golünden 2 dakika sonra VAR bir kez daha devreye girdi. Yeniden monitörün başına giden hakem Oğuzhan Çakır, bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. İlk penaltıda olduğu gibi Banza yine Livakovic'i terse yatırdı ve Trabzonspor'u derbide öne geçirdi. 67'de ise Fenerbahçe, Dzeko'yla bu kez beraberliği yakaladı. Maçta ise son sözü 90+12'de Amrabat söyledi ve F.Bahçe'ye 3 puanı getirdi. Kanarya, bu galibiyetle lider Galatasaray'la aradaki puan farkını 5'e düşürdü.

JOSE'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK mücadelesinin 11'inde göre dün 5 değişiklik yaptı. Portekizli çalıştırıcı, İsmail, İrfan, Becao, Kostic ve Dzeko'nun yerine, Fred, Tadic, Szymanski, Mert ile Çağlar'ı 11'de sahaya sürdü.

G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye! Transferde büyük sürpriz
"MHK'ye yazıklar olsun!"
DİĞER
SON DAKİKA: Sacha Boey Ocak ayında İstanbul devine geliyor! Bayern Münih gözden çıkardı...
Kandil'in arka bahçesi olan DEM'li belediyelere 'Esenyurt' tarifesi! Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum... İçişleri Bakanlığı duyurdu
G.Saray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan sürpriz ilgi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 07:43
Inter zirve takibinde Inter zirve takibinde 00:54
Inter zirve takibinde Inter zirve takibinde 00:53
Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi! Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi! 00:44
Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi! Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi! 00:38
Arias için resmi teklif! Bonservis bedeli... Arias için resmi teklif! Bonservis bedeli... 00:32
Daha Eski
"İlk maçımız harika bir galibiyet" "İlk maçımız harika bir galibiyet" 00:32
"Çok kolay goller yemeye başladık" "Çok kolay goller yemeye başladık" 00:32
G.Saray'da Salah heyecanı! G.Saray'da Salah heyecanı! 00:32
Brezilya'da pole pozisyonu Norris'in! Brezilya'da pole pozisyonu Norris'in! 00:32
F.Bahçe'den flaş açıklama: Trabzon'un golü verilmedi! F.Bahçe'den flaş açıklama: Trabzon'un golü verilmedi! 00:26
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler! Ertuğrul Doğan'dan sert sözler! 00:26