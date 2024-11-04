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Haberler Fenerbahçe

Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!

2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak geçen süre zarfında istediği süreleri bulamayan Arda Güler ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Milli yıldızı yeniden kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin ara transferde resmi teklif yapacağı belirtilmişti. İspanyol basınında yer alan habere göre, 19 yaşındaki genç yıldız transfere dair net kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 16:05
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Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!

19 yaşındaki genç isim, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Real Madrid'de istediği süreleri bulamadı.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!

Arda bu sezon İspanyol devinde 11 maça çıkarken, yalnızca 292 dakika şans alabildi.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!

Arda Güler oynadığı 11 karşılaşmada ise gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!

Carlo Ancelotti ile arasında problemler olduğu belirtilen Arda'nın, ocak ayında kiralık olarak takımdan ayrılabileceği belirtilmişti.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!

Fenerbahçe'nin de eski yıldızı için tekrardan devreye girdiği haberleri basına yansımıştı.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!

Ancak Arda Güler hakkında İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!

A Milli futbolcunun transfere dair net kararını verdiği vurgulandı.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!

İşte ayrıntılar...

Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!

ARDA'DAN FLAŞ KARAR!

Defensacentral'de yer alan ve Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Arda Güler, geleceğine dair kararını verdi ve bu kararını kulübe iletti.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!

Arda Güler'in son günlerde çıkan haberlere rağmen takımdan ayrılmaya niyetinin olmadığı açıklandı.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!

Arda'nın şu anda Real Madrid'den ayrılma durumunu aklından bile geçirmediği bildirildi.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!

19 yaşındaki genç yıldızın, Real Madrid'e imza attığında hemen oynayamayacağını bildiği ve çalışmaya devam ederse önemli fırsatların kendisine geleceği aktarıldı.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!

Öte yandan Real Madrid'in, Arda'yı ilk transfer ettiği dönemde Fenerbahçe'de kiralık olarak kalmasını istediği ancak başarılı oyuncunun çok fazla dakikaya sahip alamama riskini göze alarak İspanyol devine imza attığına dikkat çekildi.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!

SÖZLEŞMESİ 2029'DA SONA ERİYOR!

Arda Güler'in 2023 yazında transfer olduğu Real Madrid ile olan kontratı 2029 yılında bitecek.

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