Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Milli yıldızdan kariyeriyle ilgili flaş karar!
2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak geçen süre zarfında istediği süreleri bulamayan Arda Güler ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Milli yıldızı yeniden kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin ara transferde resmi teklif yapacağı belirtilmişti. İspanyol basınında yer alan habere göre, 19 yaşındaki genç yıldız transfere dair net kararını verdi. İşte detaylar...
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Arda Güler oynadığı 11 karşılaşmada ise gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Carlo Ancelotti ile arasında problemler olduğu belirtilen Arda'nın, ocak ayında kiralık olarak takımdan ayrılabileceği belirtilmişti.
Fenerbahçe'nin de eski yıldızı için tekrardan devreye girdiği haberleri basına yansımıştı.
Ancak Arda Güler hakkında İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.
A Milli futbolcunun transfere dair net kararını verdiği vurgulandı.
İşte ayrıntılar...
ARDA'DAN FLAŞ KARAR!
Defensacentral'de yer alan ve Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Arda Güler, geleceğine dair kararını verdi ve bu kararını kulübe iletti.
Arda Güler'in son günlerde çıkan haberlere rağmen takımdan ayrılmaya niyetinin olmadığı açıklandı.
Arda'nın şu anda Real Madrid'den ayrılma durumunu aklından bile geçirmediği bildirildi.
19 yaşındaki genç yıldızın, Real Madrid'e imza attığında hemen oynayamayacağını bildiği ve çalışmaya devam ederse önemli fırsatların kendisine geleceği aktarıldı.
Öte yandan Real Madrid'in, Arda'yı ilk transfer ettiği dönemde Fenerbahçe'de kiralık olarak kalmasını istediği ancak başarılı oyuncunun çok fazla dakikaya sahip alamama riskini göze alarak İspanyol devine imza attığına dikkat çekildi.
SÖZLEŞMESİ 2029'DA SONA ERİYOR!
Arda Güler'in 2023 yazında transfer olduğu Real Madrid ile olan kontratı 2029 yılında bitecek.
1.75 boyundaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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