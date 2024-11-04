Anlatsalar gelmezdim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor derbisinden sonra önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho, VAR'da görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'a tepki göstererek, "Atilla Karaoğlan'ı sahada görmedik, sahada genç bir hakem vardı ama arka taraftaki hakem Karaoğlan'dı. Görünmeyen bir adamdan maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. Onu istemiyoruz. Bu hakemi istemiyoruz. VAR hakemi olarak, saha hakemi olarak istemiyoruz. Özellikle VAR Hakemi olarak istemiyoruz" dedi.

VAR'A KARŞI OYNADIK

Mourinho "Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR'a karşı, sisteme karşı oynadık. O yüzden kazandıktan sonra böyle kutlandık. Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz. Beni buraya getiren Fenerbahçeliler'e kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim" diye konuştu.

3'TE 3 KATKI

Youssef En-Nesyri, ilk 11'de başladı. 27 yaşındaki oyuncu, formda görüntüsünü sürdürdü ve skor katkısı vermeye devam etti. Deneyimli yıldız, Avrupa Ligi'ndeki Manchester United ve Süper Lig'deki Bodrum FK karşılaşmalarında attığı 2 şık kafa golünden sonra dün akşam da Trabzonspor derbisinde asist yaptı. Faslı yıldız, son 3 maçta 3 gole direkt etki etmiş oldu.

ZUFIC ATILDI

Sarı-lacivertli takımın kaleci antrenörü Sandro Zufic, ikinci sarı karttan atıldı. Yedek kulübesinde yoğun itirazlarda bulunan Zufic, uzatma anlarında ihraç edildi ve soyunma odasına gitti.

AMRABAT: GOLÜM TESADÜF DEĞİL

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Sofyan Amrabat, dün akşam Trabzonspor deplasmanında 90+12'de attığı golle unutulmaz zaferin mimarı oldu. Faslı futbolcu, "İntikam duygusu taşıyan biri değilim. Kariyerimde ilk defa bu kadar sinirlendim. Ben bunu yapacak biri değilim. Ben adil oyundan yanayım, sert futboldan yanayım ancak adil olmalı her şey. Ben Allah inancı taşıyan biriyim. Normalde gol atan biri değilim. Bu attığım gol tesadüf değil."

FRED YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Kritik derbide Fred bir kez daha sahneye çıktı. Trabzonspor deplasmanında geçen sezon 2 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, dün akşam da ağları sarstı. Deneyimli yıldızın gol attığı 2 deplasmanda da Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı. Fred, galibiyet için mutlu olduğunu belirterek, "Gol atmak, takıma yardım etmek çok önemli. Geliştirmemiz gereken şeyler var. İkinci yarı daha dikkatli olmalıydık. Skoru lehimize çevirmeyi başardık. Çok güzel bir mücadele verdik, savaştık. 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

ŞAŞIRTAN HAREKET

Papara Park'ta dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho ve Osayi- Samuel'in olta hareketine benzer yaptıkları hareket dikkat çekti. Mourinho maçtan önce sahayı gezerken yedek kaleci İrfan Can Eğribayat'a olta işareti gösterdi. Osayi-Samuel'de Fred'in golünden sonra benzer hareket yaptı. Bu hareket bordo-mavili tribünlerde tepki çekti.

DJIKU SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, 55. dakikadaki penaltı pozisyonunda sakatlandı. Bir süre sahada tedavisi yapılan Ganalı savunmacı, oyuna devam edemedi. Djiku, yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

İRFAN CAN'DAN KRİTİK ASİST

İkinci yarıda 66. dakikada Saint-Maximin'in yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko'nun golünde yaptığı kritik asistle alkışları topladı. Tecrübeli futbolcu, takımı 2-1 geride iken son derece önemli bir gol pası vererek öne çıktı. İrfan Can Kahveci, bu sezon Süper Lig'de ikinci asistine imza attı.

GİT GİDE ZORLAŞIYOR

Edin Dzeko, derbide beraberlik golünü attı. Dzeko, "Çok fazla insana karşı mücadele ediyoruz. Yukarıdan birileri maçları yönetmemeli, genç hakemlere güvenilmeli. Bizim lehimize olan pozisyonlarda VAR galiba tuvalet molası verdi. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor, çünkü git gide zorlaşıyor" dedi.

EN ETKİLİ PERFORMANS

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde en fazla şut çektiği (20), en fazla rakip ceza sahasında topla buluştuğu (36) ve en fazla orta yaptığı (29) deplasman maçını Trabzonspor'a karşı oynadı. Sarı-lacivertli ekip, bordo-mavililer karşısında en etkili performansını dün akşam gösterdi. Öte yandan Fenerbahçe bu sezon ilk kez bir derbi müsabakasından galibiyetle ayrıldı.