50 yıllık rekabet

Trabzonspor ile Fenerbahçe 136. kez karşı karşıya gelecek. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farklı üstünlüğü bulunuyor.

KANARYA ÖNDE

İki takımın rekabetinde 102 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 135 maç var. Bu periyotta 52 kez sarı-lacivertli ekip, Fırtına 44 galibiyet aldı.

LİGDE DE FENER

İki takım lig tarihinde 102 kez karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe'nin rakibine karşı 41-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı. Trendyol Süper Lig maçlarında Sarı Kanarya 137 golüne bordo mavili takım 108 golle karşılık verdi.

5 KITADA CANLI

Trabzon-Fenerbahçe derbisi dünya çapında beş kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak ve mücadele dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

TAKIMDA İKİ EKSİK

Sarı-lacivertliler, Trabzon ile oynayacağı maçta 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Oosterwolde ve Cengiz Ünder, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.