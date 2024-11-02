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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı geri dönüyor! Satın alma opsiyonu kullanılmayacak

Fenerbahçe'de şubat ayında satın alma opsiyonuyla Brezilya ekibi RB Bragantino'ya kiraladığı Lincoln Henrique'nin geleceği merak ediliyor. Ülkesinden birçok talibi olan yıldız oyuncu için opsiyon kararı verildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 09:09
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı geri dönüyor! Satın alma opsiyonu kullanılmayacak

Fenerbahçe'nin Red Bull Bragantino takımına kiraladığı Lincoln Henrique, geri dönmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı geri dönüyor! Satın alma opsiyonu kullanılmayacak

Brezilya Ligi'nde sakatlığı sonrası sahalara çıkan 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu 6 milyon Euro'ydu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı geri dönüyor! Satın alma opsiyonu kullanılmayacak

Bragantino'nun opsiyonu kullanmayacağı ve Sambacı'nın, İstanbul'un yolunu tutacağı öğrenildi.

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