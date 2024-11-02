TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı geri dönüyor! Satın alma opsiyonu kullanılmayacak
Fenerbahçe'de şubat ayında satın alma opsiyonuyla Brezilya ekibi RB Bragantino'ya kiraladığı Lincoln Henrique'nin geleceği merak ediliyor. Ülkesinden birçok talibi olan yıldız oyuncu için opsiyon kararı verildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sabah'ta yer alan habere göre; 31 Aralık'ta kontratı bitecek oyuncu kadroda düşünülmezken kendisine takım bulması istendi.
2024 yılında RB Bragantino formasıyla 43 maça çıkan Lincoln, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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