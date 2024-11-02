Mustafa Çulcu'dan Trabzonspor - Fenerbahçe hakemi için flaş iddia!

"BİYOLOJİK DEĞİL MANEVİ BABA-OĞUL!" Federasyonlarda mevcut kuvvetlere, esen rüzgârlara göre hakemlik yönetilmez. Evrensel hukuk ve kurumsal yapı olmalı. Ön hazırlık projeniz yoksa, özgür karar alma ve uygulama iradeniz yoksa olmaz. Çelişkiler içinde günlük hatta anlık adımlarla başarılı olmazsınız. Babaoğul hakem dediniz en az 10-15 baba-oğul hakemden umut bekliyorsunuz. Esas sorun biyolojik baba-oğul hakemlik değil manevi baba-oğul hakemlik, bu daha tehlikeli.

"ÜST AKIL BASTIRDI HAKEM ÇAKIR OLDU" Arda Kardeşler'in kötü yönetiminden sonra Beşiktaş, "Genç hakem istiyoruz'' diye tepki verdi. Siz ne yaptınız? Trabzonspor - Fenerbahçe maçına aslında ilk planlamada bu isim yoktu, bir anda üst akıl bastırdı, 26 yaşında deneyimsiz Oğuzhan Çakır oldu. Ama Beşiktaş - Kasımpaşa maçına sizin bakış açınızla kaşar konumunda Zorbay Küçük! Niye bu maça genç hakem atamadınız? Oldu mu şimdi?