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Haberler Fenerbahçe

Mustafa Çulcu'dan Trabzonspor - Fenerbahçe hakemi için flaş iddia!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Kritik derbiyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Sabah Sporu yazarı Mustafa Çulcu, karşılaşmaya yapılan hakem atamasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... | TRABZONSPOR - FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 15:32
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Mustafa Çulcu'dan Trabzonspor - Fenerbahçe hakemi için flaş iddia!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor Papara Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev randevuda hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Mustafa Çulcu'dan Trabzonspor - Fenerbahçe hakemi için flaş iddia!

Sabah Spor yazarı Mustafa Çulcu derbi hakeminin ataması hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Mustafa Çulcu'dan Trabzonspor - Fenerbahçe hakemi için flaş iddia!

"ANAOKULUNDAN HAKEM BULUN!"

Ülke hakemliğimizde 2000 yılından bu yana kulüplerden gelen tepkiler üzerine 21 MHK değişmiş. Sonra ''MHK'ler değişiyor, hakemler aynı'' demişler, son 3-4 yılda 25-30 hakemin hakemliği bitirilmiş. Şimdilerde motto "Genç hakem!" Ama şu bilinmeli ki hakemin genci-yaşlısı değil iyisi-kötüsü, yeteneklisi-yeteneksizi olur. Bir hakemin yetişmesi deneyim kazanması için zamana ihtiyaç var. Her sezon her maça verecek sıfır kilometre hakem bulmamız mümkün değil. Cihan Aydın örneğinden yürüyelim. Son iki sezon çıkışa başladı yeni yüz, yeni yetenek "FIFA hakemi olur" dedik. Bu sezon başı 2 ay içinde listeye alındı, çıkarıldı, tartışıldı. Bugün yıpranmış eski hakem konumuna getirdik. Bir-iki hata daha yapsın bakın görün sezon sonu "Bu hâlâ hakem mi" diyeceğiz. Bu iklimde hakemin yetişmesi de zor hakemlik yapmak da zor.

Mustafa Çulcu'dan Trabzonspor - Fenerbahçe hakemi için flaş iddia!

"BİYOLOJİK DEĞİL MANEVİ BABA-OĞUL!"

Federasyonlarda mevcut kuvvetlere, esen rüzgârlara göre hakemlik yönetilmez. Evrensel hukuk ve kurumsal yapı olmalı. Ön hazırlık projeniz yoksa, özgür karar alma ve uygulama iradeniz yoksa olmaz. Çelişkiler içinde günlük hatta anlık adımlarla başarılı olmazsınız. Babaoğul hakem dediniz en az 10-15 baba-oğul hakemden umut bekliyorsunuz. Esas sorun biyolojik baba-oğul hakemlik değil manevi baba-oğul hakemlik, bu daha tehlikeli.

Mustafa Çulcu'dan Trabzonspor - Fenerbahçe hakemi için flaş iddia!

"ÜST AKIL BASTIRDI HAKEM ÇAKIR OLDU"

Arda Kardeşler'in kötü yönetiminden sonra Beşiktaş, "Genç hakem istiyoruz'' diye tepki verdi. Siz ne yaptınız? Trabzonspor - Fenerbahçe maçına aslında ilk planlamada bu isim yoktu, bir anda üst akıl bastırdı, 26 yaşında deneyimsiz Oğuzhan Çakır oldu. Ama Beşiktaş - Kasımpaşa maçına sizin bakış açınızla kaşar konumunda Zorbay Küçük! Niye bu maça genç hakem atamadınız? Oldu mu şimdi?

Mustafa Çulcu'dan Trabzonspor - Fenerbahçe hakemi için flaş iddia!

"OĞUZHAN'I CENDERE İÇİNE ATTINIZ!"

Genç hakem algısı yaratıyorsunuz… Eğer daha gencini arıyorsanız anaokullarını tarayıp hakem bulun! Kimse kimseyi aldatmasın, insanlarla dalga geçmesin. Bir yığın hakemi liste dışına attınız, 43 yaşında Yaşar Kemal Uğurlu, 41 yaşında Sarper Barış Saka, 37-38 yaşlarına gelmiş Kürşat Filiz, Yasin Kol, Erkan Özdamar'dan yaş ve koşu sorunları olmasına rağmen Süper Lig hakem kadrosu oluşturmaya çalışıyorsunuz! Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu... Bu hafta cenderenin içine attığınız, onun üzerinden çıkış ve kredi sağlamaya çalıştığınız deneyimsiz Oğuzhan Çakır ile bu işler olmaz. Umarım başarılı olur. Eğer olamazsa genç bir hakeme yazık olacak. Çok üzülürüm.

Mustafa Çulcu'dan Trabzonspor - Fenerbahçe hakemi için flaş iddia!

"HER HAFTA SÜREKLİ KELLE ALINMAZ..."

Süper Lig havuzunda 47 hakem var. Genç yüzler dediğiniz -ki onları da siz çıkarmadınız, bir önceki kurullar buldu çıkardı- sadece 2 hakeme Süper Lig'de maç verebilmişsiniz o kadar. Ligi 15 isimle taşımaya çalışıyorsunuz. Hakemliğimizi genç-yaşlı hakem diye ayrıştırarak her hafta bir hakem kellesi alarak değil, hakemlerin arkasında kale gibi durabilecek, doğru yönetecek liyakatli yönetim kadrosu ve kurumsal yapıyla ancak düzlüğe çıkarabiliriz.

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