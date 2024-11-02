Banza'ya Becao kilidi

Bodrum FK maçında gösterdiği performansla Jose Mourinho'nun gözüne giren Rodrigo Becao, Trabzonspor derbisinde de 11'deki yerini alacak. Ancak Brezilyalı oyuncuya Jose bu karşılaşmada özel bir görev verdi. Bu görev; Banza'ya adım attırmamak. Becao'dan Banza'ya yakın oynamasını isteyen Portekizli çalıştırıcı, bu şekilde rakibinin en önemli gol silahını durdurmayı hedefliyor. Trabzonspor'un son 4 maçta attığı 5 golün 4'ünde imzası olan tecrübeli santrforu Becao ile kilitleyecek olan Mourinho, öğrencisine; "En kilit oyuncuları Banza. Onu ceza sahasının içinde ve dışında topla buluşturmayacak. Tüm topları sen alacaksın" dedi. Portekizli çalıştırıcı ayrıca; Trabzonspor'un en etkili diğer ismi olan Edin Visca'yı da Kostic'le durdurmayı planlıyor.