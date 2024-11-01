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Takıma yeni otobüs
Fenerbahçe Futbol A Takımı için özel olarak dizayn edilen yeni takım otobüsü sarı-lacivertli kulübe teslim edildi. Can Bartu Tesisleri'ndeki teslim törenine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Acun Ilıcalı, Burak Çağlan Kızılhan ve Hulusi Belgü, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birand katıldı. Burak Kızılhan, "Yeni otobüsümüzün takımımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Levent Birand da "Fenerbahçe'yi başarıya taşımayı hedefliyoruz" dedi.
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