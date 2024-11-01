Medina'da sorun ödeme planı

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Cristian Medina için Boca Juniors'la yeniden irtibata geçti ve teklifini sundu. Ancak Arjantin ekibi, bonservisi kabul etse de ödeme planını beğenmediği için henüz teklife olumlu yanıt vermedi. "bocanoticias. com"un haberine göre; sarı- lacivertliler, 2.8 milyon doları peşin olarak önerdi. Kalan ödemeyi ise 4 taksit halinde vermeyi taahhüt etti. Sarı-lacivertlilerin teklifi ise şu şekilde;

BONSERVİS 11.3 MİLYON DOLAR

Nisan 2026, 1.5 milyon dolar, Ekim 2026, 2 milyon dolar, Nisan 2027, 2.5 milyon dolar, Ağustos 2027, 2.5 milyon dolar." Boca Juniors ise 2025'te ödeme alamayacak olmasından dolayı bu taksitli ödemeyi kabul etmiyor ve 2025'te ödeme istiyor. Ödeme planı değiştirilirse transfer olumlu yönde sonuçlanacak. Böylece Medina için net olarak 11 milyon 300 bin dolar bonservis verilecek. Ayrıca 5 milyon dolar bonus ve bir sonraki satıştan da %20 pay.