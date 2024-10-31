TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin sol beki Chelsea'den! Oosterwolde'nin yerine...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken sarı-lacivertliler yıldız oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Bu anlamda gündeme flaş bir isim geldi. Kanarya, aradığı futbolcuyu Chelsea'de buldu. İşte detaylar...
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İngiliz kulübü ara transferde Chilwell'i elinden çıkrmak istiyor.
Chelsea'nin Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin ise teklifini kabul etmesi bekleniyor.
Yıldız futbolcu kariyerinde 4 kez kupa sevinci yaşadı.
Sol bek ve orta sahanın solunda forma giyen oyuncunun piyasa değeri ise 22 milyon euro.
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