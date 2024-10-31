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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin sol beki Chelsea'den! Oosterwolde'nin yerine...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken sarı-lacivertliler yıldız oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Bu anlamda gündeme flaş bir isim geldi. Kanarya, aradığı futbolcuyu Chelsea'de buldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin sol beki Chelsea'den! Oosterwolde'nin yerine...

Oosterwolde'nin sakatlanması üzerine acil olarak kaliteli bir sol bek arayışına başlayan Fenerbahçe rotayı İngiltere'ye çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin sol beki Chelsea'den! Oosterwolde'nin yerine...

Ada'dan gelen bilgilere göre sarı-lacivertli kulüp, Chelsea'de forma şansı bulamayan Ben Chilwell'i transfer listesine dahil etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin sol beki Chelsea'den! Oosterwolde'nin yerine...

Fenerbahçe yönetimi 27 yaşındaki sol bek için önümüzdeki günlerde Chelsea ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin sol beki Chelsea'den! Oosterwolde'nin yerine...

İngiliz kulübü ara transferde Chilwell'i elinden çıkrmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin sol beki Chelsea'den! Oosterwolde'nin yerine...

Chelsea'nin Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin ise teklifini kabul etmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin sol beki Chelsea'den! Oosterwolde'nin yerine...

Yıldız futbolcu kariyerinde 4 kez kupa sevinci yaşadı.

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