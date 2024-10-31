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Haberler Fenerbahçe

İşte Mourinho gerçeği: O sözlerinin ardındaki detay ortaya çıktı!

Deneyimli çalıştırıcının 2 hafta önce adının anıldığı Everton'ın sahibi Farhad Moshiri tarafından kulübün başına geçmesi için astronomik bir teklif aldığı öğrenildi. Ancak Mou'nun Everton'un ligdeki konumu nedeniyle teklifi reddettiği için böyle bir ifade kullandığı belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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İşte Mourinho gerçeği: O sözlerinin sebebi belli oldu

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho önceki gün İngiliz basınına özel bir röportaj verdi.

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İşte Mourinho gerçeği: O sözlerinin sebebi belli oldu

Sky Sports'a konuşan deneyimli çalıştırıcının, "İngiltere Premier Lig Avrupa'daki en iyi lig ama Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmeyeceğim' sözlerinin arkasındaki neden belli oldu.

İşte Mourinho gerçeği: O sözlerinin sebebi belli oldu

Takvim'in haberine göre, Portekizli teknik adamın daha önce adının anıldığı Everton'dan yaklaşık 2 hafta önce teklif aldığı ortaya çıktı.

İşte Mourinho gerçeği: O sözlerinin sebebi belli oldu

İngiliz ekibinin İran asıllı ABD'li sahibi Farhad Moshiri'nin deneyimli teknik adama Fenerbahçe'de kazandığı yıllık 10 milyon 500 bin Euro'dan çok daha fazlasını önerdiği ancak Mourinho'nun ligde 9 puanla 16. sırada yer alan Everton'ın ligdeki konumu nedeniyle bu teklifi geri çevirdiği ve bu nedenden dolayı böyle bir ifade kullandığı öğrenildi.

İşte Mourinho gerçeği: O sözlerinin sebebi belli oldu

Öte yandan deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada bu sezon ve gelecek sezon Fenerbahçe'den ayrılmayacağının da altını çizdi.

İşte Mourinho gerçeği: O sözlerinin sebebi belli oldu

Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon ligde çıktığı 9 maçta aldığı 20 puanla G.Saray ve ve Samsun'un ardından 3. sırada yer alıyor.

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