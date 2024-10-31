İşte Mourinho gerçeği: O sözlerinin ardındaki detay ortaya çıktı!

İngiliz ekibinin İran asıllı ABD'li sahibi Farhad Moshiri'nin deneyimli teknik adama Fenerbahçe'de kazandığı yıllık 10 milyon 500 bin Euro'dan çok daha fazlasını önerdiği ancak Mourinho'nun ligde 9 puanla 16. sırada yer alan Everton'ın ligdeki konumu nedeniyle bu teklifi geri çevirdiği ve bu nedenden dolayı böyle bir ifade kullandığı öğrenildi.