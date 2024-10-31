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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe taraftarı alınmayacak

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine konuk takımın taraftarları alınmayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Trabzonspor'un talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi. Fenerbahçe taraftarı, deplasman yasağına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe taraftarı alınmayacak
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine konuk takımın taraftarları alınmayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Trabzonspor'un talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi. Fenerbahçe taraftarı, deplasman yasağına sosyal medyadan tepki gösterdi.
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