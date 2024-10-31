Fenerbahçe'de son 2 maçında Manchester United ve Bodrum FK ağlarını şık kafa golleriyle havalandıran Youssef En- Nesyri, Trabzonspor derbisi öncesi öne çıkıyor. Jose Mourinho'nun dev maçta En-Nesyri'yi ilk 11'de oynatması bekleniyor. Sezon başındaki eleştirilerden sonra golleriyle güven kazanan Faslı forvet, Sevilla döneminde büyük maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor.

MANU MAÇINDA PARLADI

En-Nesyri'nin Sevilla karnesi, kritik Trabzonspor deplasmanı öncesi Fenerbahçe'yi umutlandırıyor. 27 yaşındaki forvet; La Liga, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kral Kupası'nda attığı önemli gollerle Sevilla'ya hayat vermişti. Fenerbahçe'de ilk derbisini Galatasaray'a karşı oynasa da istenen performansı gösteremeyen En-Nesyri, Manchester United karşısında ise yıldızını parlattı.

DEVLERİ BOŞ GEÇMEDİ

Sevilla'da iken La Liga'da ezeli rakipleri Real Betis ağlarını havalandıran En-Nesyri, Atletico Madrid ve Barcelona maçlarını da boş geçmemişti. Özellikle Avrupa kupalarında dikkat çeken deneyimli yıldız, Manchester United'ı tam 3 kez yıkarken; Roma, Juventus, Dortmund, Manchester City, PSV gibi köklü takımlara karşı da 6 gol kaydetti.

DEVLER LİGİ'NDE COŞTU

Youssef En- Nesyri, kariyeri boyunca özellikle Şampiyonlar Ligi'nde coştu. Sevilla formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 20 maça çıkan Faslı yıldız, rakip filelere 10 gol attı, 2 de asist yaptı.

DÜNYA KUPASI'NDA 4. OLDU

Fas Milli Takımı tarihinin en başarılı futbolcularından olan Youssef En-Nesyri, 2022 Dünya Kupası'nda 4.'lük kazanan ülkesinde 7 maçta 2 gol attı.