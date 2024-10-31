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Haberler Fenerbahçe

Dev golcü

Süper Lig’de son derece kritik bir deplasmana çıkacak Fenerbahçe’de Faslı yıldızın Sevilla dönemindeki performansı ve golleri umut veriyor. Deneyimli forvetin ilk 11’de devam etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Dev golcü

Fenerbahçe'de son 2 maçında Manchester United ve Bodrum FK ağlarını şık kafa golleriyle havalandıran Youssef En- Nesyri, Trabzonspor derbisi öncesi öne çıkıyor. Jose Mourinho'nun dev maçta En-Nesyri'yi ilk 11'de oynatması bekleniyor. Sezon başındaki eleştirilerden sonra golleriyle güven kazanan Faslı forvet, Sevilla döneminde büyük maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor.

MANU MAÇINDA PARLADI

En-Nesyri'nin Sevilla karnesi, kritik Trabzonspor deplasmanı öncesi Fenerbahçe'yi umutlandırıyor. 27 yaşındaki forvet; La Liga, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kral Kupası'nda attığı önemli gollerle Sevilla'ya hayat vermişti. Fenerbahçe'de ilk derbisini Galatasaray'a karşı oynasa da istenen performansı gösteremeyen En-Nesyri, Manchester United karşısında ise yıldızını parlattı.

DEVLERİ BOŞ GEÇMEDİ

Sevilla'da iken La Liga'da ezeli rakipleri Real Betis ağlarını havalandıran En-Nesyri, Atletico Madrid ve Barcelona maçlarını da boş geçmemişti. Özellikle Avrupa kupalarında dikkat çeken deneyimli yıldız, Manchester United'ı tam 3 kez yıkarken; Roma, Juventus, Dortmund, Manchester City, PSV gibi köklü takımlara karşı da 6 gol kaydetti.

DEVLER LİGİ'NDE COŞTU

Youssef En- Nesyri, kariyeri boyunca özellikle Şampiyonlar Ligi'nde coştu. Sevilla formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 20 maça çıkan Faslı yıldız, rakip filelere 10 gol attı, 2 de asist yaptı.

DÜNYA KUPASI'NDA 4. OLDU

Fas Milli Takımı tarihinin en başarılı futbolcularından olan Youssef En-Nesyri, 2022 Dünya Kupası'nda 4.'lük kazanan ülkesinde 7 maçta 2 gol attı.

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