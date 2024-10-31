Derbilerin kralı

The Special One, Süper Lig'deki ikinci derbisine pazar günü çıkacak. Türkiye'deki ilk derbisinde Galatasaray'a 3-1 yenilen Mourinho, Trabzonspor ile siftah yapmak istiyor. Fotomaç olarak, dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın daha önceki derbilerde nasıl performans gösterdiğini mercek altına aldık. Kariyerinin başında Porto'da hiç derbi kaybetmeyen Mourinho, İngiltere kariyerinde 2 kez Chelsea'yi çalıştırırken, Manchester United ve Tottenham'da da teknik direktörlük görevinde bulundu.

CHELSEA

Portekizli teknik adam, Kuzey Londra derbisinde Arsenal'e karşı ligde 11 maça çıktı. Bu maçlarda 5 galibiyet ve 6 beraberlik alan Mourinho, ligde oynanan Kuzey Londra derbisinde Arsenal'a hiç kaybetmedi. Chelsea-Tottenham derbisinde ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

MANCHESTER UNITED

Manchester'ın kırmızı tarafının başına geçen Jose, ligde City'ye karşı 5 maça çıkarken, 1 galibiyet elde etti. Diğer 4 maçta, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İngiltere'nin çok eski ve özel çekişmelerinden Manchester United-Liverpool derbisinde de Mourinho, 3 galibiyet 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

TOTTENHAM

İngiltere'de son olarak Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho, Arsenal'a karşı ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Chelsea'ye karşı ise 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Mourinho İngiltere Premier Lig'de 42 derbiye çıkarken, BU maçlarda 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet gördü.

İTALYA KARNESİ ZAYIF

Jose Mourinho, Porto ve Chelsea'de yaşadığı başarılı sezonlar sonrası İtalya Serie A'nın yolunu tutmuş ve İnter'in başına geçmişti. Jose, İnter ile Milan'a karşı 4 maça çıktı ve bu maçların 3'ünü kazanırken, 1'inde berabere kalarak hiç mağlubiyet yaşamadı. İtalya kariyerine uzun bir aradan sonra Roma ile yeniden başlayan Mourinho, Lazio'ya karşı ligde 5 maça çıktı ve burada yalnızca 1 maçı kazandı ve 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. İtalyanların "Güneş Derbisi" olarak adlandırdığı Roma-Napoli derbisinde ise yine sadece 1 kez galip gelebildi ve 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

ATLETICO'YA KARŞI HEP KAZANDI

Mourinho'nun kariyerindeki en önemli ve en büyük takım şüphesiz Real Madrid. 2010-2013 yılları arasında Los Galacticos'u çalıştıran Portekizli teknik adam, El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid- Barcelona derbisinde Katalan kulübüyle 6 kez karşı karşıya geldi. Mourinho 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Jose, Atletico Madrid'e karşıysa ligde 6 kez karşılaştı ve hepsini kazandı.