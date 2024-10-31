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Haberler Fenerbahçe

Amrabat kasırgası

Yaz transfer döneminde orta saha için birçok isim gündeme gelmişti. Mourinho'nun özellikle istediği Sofyan Amrabat için uzun uğraşlar veren yönetim, sonunda amacına ulaştı. 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Faslı yıldız kadroya katıldı. Gelir gelmez 11'e giren Amrabat, her geçen gün performansını daha da artırıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Amrabat kasırgası

Yaz transfer döneminde orta saha için birçok isim gündeme gelmişti. Mourinho'nun özellikle istediği Sofyan Amrabat için uzun uğraşlar veren yönetim, sonunda amacına ulaştı. 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Faslı yıldız kadroya katıldı. Gelir gelmez 11'e giren Amrabat, her geçen gün performansını daha da artırıyor.

Trabzonspor derbisinde de sarı-lacivertlilerin en büyük kozlarından biri olacak

27 yaşındaki futbolcu Bodrum FK maçında oyun kurma rolünü üstlendi, iki alanda takımının sezon rekorunu kırdı. Tam 111 defa topla buluştu ve yüzde 89.2 isabetle 91 başarılı pas attı. Yıldız oyuncu, Dzeko'nun golünde de asisti yapan isimdi. Amrabat ayrıca sahipsiz 10 top kazandı. Trabzonspor derbisinde de en büyük kozlardan biri olacak.

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