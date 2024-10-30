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Haberler Fenerbahçe

Derbi Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe Medicana, filede haftanın derbisinde Galatasaray Daikin'i set vermeden geçerek liderlik koltuğuna yerleşti: 3-0. Ligde iki takım da ilk 5 haftayı yenilgisiz geçmişti. Sarı lacivertliler bu galibiyetle ezeli rakibinin ligde ve Avrupa'da 12 maçlık yenilmezlik ve set vermezlik serisine de son vermiş oldu. Bu sezon çıktığı 12 resmi maçta rakiplerini set vermeden mağlup eden Galatasaray, ilk kez bir mücadeleyi set alamadan tamamlarken, liderlik koltuğunu da ezeli rakibine kaptırmış oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Derbi Fenerbahçe'nin
Fenerbahçe Medicana, filede haftanın derbisinde Galatasaray Daikin'i set vermeden geçerek liderlik koltuğuna yerleşti: 3-0. Ligde iki takım da ilk 5 haftayı yenilgisiz geçmişti. Sarı lacivertliler bu galibiyetle ezeli rakibinin ligde ve Avrupa'da 12 maçlık yenilmezlik ve set vermezlik serisine de son vermiş oldu. Bu sezon çıktığı 12 resmi maçta rakiplerini set vermeden mağlup eden Galatasaray, ilk kez bir mücadeleyi set alamadan tamamlarken, liderlik koltuğunu da ezeli rakibine kaptırmış oldu.
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