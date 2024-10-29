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Haberler Fenerbahçe

Medina'da taksit problemi

Boca Juniors, F.Bahçe’nin Medina için önerdiği şartları kabul etti ancak ödemelerdeki taksit sayısının düşürülmesini istedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 06:50
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Medina'da taksit problemi

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna katamadığı Cristian Medina için Boca Juniors'la yeniden görüşmelere başladı ve geçtiğimiz günlerde yeni teklifini sundu: 10 milyon dolar bonservis+5 milyon dolar bonus+bir sonraki satıştan %20 pay. Sarı-lacivertlilerin sunduğu bu teklif Arjantin ekibi tarafından kabul edildi. Sadece ödemedeki taksit sayısının yeniden gözden geçirilmesi istendi.

ÖDEME PLANI

Sarı - lacivertliler, 2.8 milyon doları peşin, kalan 7.2 milyon doları ise 6 aylık periyotlarla 4 eşit taksit şeklinde ödemeyi taahhüt etti. Fakat Boca yönetimi bunu kabul etmedi. Arjantin basını, taksit ödemelerinin düşürülmesi halinde Boca Juniors'ın Medina'nın satışına onay vereceğini duyurdu. Anlaşma sağlandığı an 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 2025'te itibaren F.Bahçe forması giyecek.

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