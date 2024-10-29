Kazandığında gol yemiyor

Süper Ligin 10'uncu haftasında Bodrum FK'yı konuk eden Fenerbahçe, Kadıköy'deki mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı- lacivertlilere galibiyeti getiren golleri kaptan Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri kaydetti. Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 20'ye çıkardı. Ligin geride kalan 10 haftalık bölümünde bir haftayı 'bay' geçen sarı-kanarya, 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

15 GOL ATTI

Fenerbahçe 6 galibiyeti; Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Bodrum FK karşısında elde etti. 6 karşılaşmada 18 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde ise gol görmedi. Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 yenilirken, sahadan birer puanla ayrıldığı Samsunspor ve Göztepe maçlarını da 2-2 beraberlikle tamamladı.