Jose Mourinho'dan İngiliz basınına flaş açıklama: Beni F.Bahçe'den alamazlar!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili İngiliz basınından Sky Sports'a flaş açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam "Önümüzdeki iki sezon boyunca, bu sezon ve gelecek sezon kimse beni Fenerbahçe'den alamaz" dedi. (FENERBAHÇE HABERLERİ)
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"LONDRA BENİM EVİM"
"İngiltere'de çok farklı pozisyonlarda bulunan 3 takımı çalıştırdım. İngiltere'de çalışmayı çok sevdim. Birçok şehirde yaşadığım için şanslıyım ama en çok Londra'da yaşayan ailem için. Londra benim evim. Premier Lig'e dönemeyeceğim kimse beni isteyene kadar. Mutlaka döneceğim. Ama şunu söylemeliyim bu sezon ve gelecek sezon Fenerbahçe'nin başındayım."
"BENİ FENERBAHÇE'DEN ALAMAZLAR"
"Beni yanlış anlamayın. Bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim, önümüzdeki iki sezon boyunca, bu sezon ve gelecek sezon kimse beni Fenerbahçe'den alamaz."
"İSTANBUL MUHTEŞEM BİR ŞEHİR"
"İstanbul muhteşem bir şehir. Avrupa'da yaşıyorum ve her gün Asya'ya geçiyorum. Antrenmandan sonra uyumak için Avrupa'ya dönüyorum. Londra'da Chelsea'nin antrenmanına gitmekten daha kolay İstanbul'da tesislere gitmek. Birkaç defa tesislerde kaldım. Bu normal bir şey. Arzumu ve açlığımı kaybedemem. Real Madrid'deyken Sir Alex'in Old Trafford'da beni davet ettiği zamanları hatırlıyorum. Birbirimize bakıp rahatlamaya çalışıyorduk ama rahatlayamıyorduk. United'a karşı oynamak bir zevkti. 10 yıldır başarı yok. Başkan muhteşem, taraftarlar iyi, oyuncular iyi, tarihi çok iyi ama 10 yıldır şampiyonluk yok. Bunun hakkında konuşmayacağım. Sadece Lille ve Galatasaray'a yenildik. Burada kazanan taraflar dünyanın en iyisi, kaybeden de dünyanın en kötü takımı gibi gözüküyor. "