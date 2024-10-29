Jose Mourinho'dan İngiliz basınına flaş açıklama: Beni F.Bahçe'den alamazlar!

"İSTANBUL MUHTEŞEM BİR ŞEHİR"

"İstanbul muhteşem bir şehir. Avrupa'da yaşıyorum ve her gün Asya'ya geçiyorum. Antrenmandan sonra uyumak için Avrupa'ya dönüyorum. Londra'da Chelsea'nin antrenmanına gitmekten daha kolay İstanbul'da tesislere gitmek. Birkaç defa tesislerde kaldım. Bu normal bir şey. Arzumu ve açlığımı kaybedemem. Real Madrid'deyken Sir Alex'in Old Trafford'da beni davet ettiği zamanları hatırlıyorum. Birbirimize bakıp rahatlamaya çalışıyorduk ama rahatlayamıyorduk. United'a karşı oynamak bir zevkti. 10 yıldır başarı yok. Başkan muhteşem, taraftarlar iyi, oyuncular iyi, tarihi çok iyi ama 10 yıldır şampiyonluk yok. Bunun hakkında konuşmayacağım. Sadece Lille ve Galatasaray'a yenildik. Burada kazanan taraflar dünyanın en iyisi, kaybeden de dünyanın en kötü takımı gibi gözüküyor. "