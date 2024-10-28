Maximin rüzgarı

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, performansını her geçen gün katlamaya devam ediyor. Samsunspor mücadelesinde sonradan oyuna girmesine rağmen golünü atan tecrübeli oyuncu, Manchester United karşılaşmasında da En-Nesyri'nin attığı golün asistini yapmıştı. Performansıyla takdir kazanan Maximin, dün de Bodrum FK karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Sol kanatta muhteşem bir oyun ortaya koyan Fransız yıldız, Ülker Stadı'ndaki taraftarlara ve ekran başındaki futbolseverlere adeta resital sundu. Fenerbahçe'nin kanat ataklarında başrolü oynayan Maximin, taraftarlardan alkış aldı. Jose Mourinho da maç sonu öğrencisini tebrik etti.