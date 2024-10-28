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Haberler Fenerbahçe

Kadıköy'de zafer gecesi

Kanarya, net bir skorla üç puanı hanesine yazdırdı. Samsun'la berabere kalarak taraftarlarını kahreden Fenerbahçe, dün evinde konuk ettiği Bodrum FK'yı En-Nesyri ve kaptan Edin Dzeko'nun golleriyle geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Kadıköy'de zafer gecesi

Geçtiğimiz hafta Samsun deplasmanında iki puan bırakarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, dün evinde konuk ettiği Bodrum FK'yı net bir skorla geçti. Maça hafta içindeki M.United maçında olduğu gibi ön alan baskısıyla başlayan sarı-lacivertliler, aradığı golü 15'inci dakikada En-Nesyri'yle buldu. Kaleci Sousa'nın hatasını çok iyi değerlendiren Faslı yıldız, şık bir kafa vuruşuyla Ülker Stadı'nı ayağa kaldırdı. Kalan dilimde başka gol olmayınca kanarya, soyunma odasına üstünlükle girdi.

KAPTAN SAHNE ALDI

İkinci yarıda da sahada Fenerbahçe fırtınası vardı... Dakikalar 55'i gösterdiğinde kaleci Sousa yine hata yaptı, bu kez bu hatayı değerlendiren kaptan Edin Dzeko oldu. Boşnak yıldızın attığı golle farkı ikiye çıkaran sarı-lacivertliler, kalan dakikaları daha rahat oynadı. Szymanski, Tadic ve Osayi- Samuel, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve 90 dakika atılan iki golle sona erdi. Fenerbahçe, bugünkü Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde şampiyonluk yolunda hata yapmayarak taraftarını mutlu etti.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Fenerbahçe Bodrum FK karşılaşması öncesinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından taraftarlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye tezahürat yaptı.

SEBASTİAN'A İLK KESİK

Teknik direktör Jose Mourinho, gözbebeği Sebastian Szymanski'yi bu sezon ilk kez kulübeye çekti. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Süper Lig olmak üzere bu sezonki tüm maçlara 11 başlayan Polonyalı oyuncu, dün ilk defa yedek kulübesindeydi. Jose Mourinho, Dusan Tadic'i de Union SG maçından sonra ilk defa kızağa çekti. Dusan Tadic'in yerine İrfan Can Kahveci, Szymanski'nin yerine Dzeko görev yaptı.

OĞUZ'LA 24 DAKİKA

Sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bedelle transfer edilen Oğuz Aydın, dün Bodrum FK maçının 69'uncu dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. Bu sezon Süper Lig'de ikinci kez şans bulan yıldız isim, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de iki karşılaşmada görev almıştı. 3 maçta toplam 22 dakika süre alan Oğuz Aydın, dün ise uzatmalarla birlikte 24 dakika sahada kaldı. Ancak varlık gösteremedi.

SAVUNMANIN BAKANI

Ganalı oyuncu Alexander Djiku, dünkü Bodrum FK karşılaşmasında harika bir oyun ortaya koydu. Rakip oyunculara nefes aldırmayan Djiku, yaptığı müdahalelerle tehlikeleri daha büyümeden önledi. Birçok pozisyonda yerinde hamleler yapmayı başaran tecrübeli stoper, taraftarlardan alkış aldı. Çağlar Söyüncü'nün yerine 11 başlayan Becao da sıfır hatayla oynadı. Brezilyalı iki kez de duran toplarda gole yaklaştı.

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