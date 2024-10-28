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Haberler Fenerbahçe

Farklı olabilirdi

Portekizli hoca, öz eleştiride bulundu. Jose Mourinho, "3 puan aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Farklı olabilirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK galibiyeti sonrası konuştu. Mourinho, "Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 olabilirdi. 3 puan için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi. Osayi'nin basit pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı. Perşembe-pazar oynamak kolay değildir bazen, bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Bir süre sonra enerjimiz düştü. Bazı oyuncular oyunun böyle akmasından psikolojik olarak mutlu gibiydi ama önemli olan 3 puandı" dedi.

FUTBOLDA BUNLAR VAR

Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Çok pozisyon yakaladık ama geçişlerde başarılı olamadık. İki tane bireysel hatadan gol yedik. Futbolda bunlar var, önlem alamıyorsunuz. Maçın başında bu gol gelince, moral olarak düştük. Sonra yukarı çıktık, ikinci yarıda da ona benzer gol geldi. Olacak bunlar, ara araka kaybediyoruz. Toparlanıp yolumuza devam edeceğiz" diye vurguladı.

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