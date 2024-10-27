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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Dybala operasyonu! Görüşme tarihi belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kış transfer dönemi için kolları sıvadı. İtalyan basını, sportif direktör Mario Branco'nun Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın transferi için Roma ile masaya oturacağı tarihi açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Dybala operasyonu! Görüşme tarihi belli oldu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için İtalya'dan bomba bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Dybala operasyonu! Görüşme tarihi belli oldu

Roma yerel basınından "asromalive. it" adlı sitenin haberine göre; sarı-lacivertliler, Paulo Dybala için Roma'yla bir görüşme gerçekleştirecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Dybala operasyonu! Görüşme tarihi belli oldu

Haberde; "Türk kulübünün sportif direktörü Mario Branco, olası müzakereler hakkında konuşmak üzere 21 Kasım'da Roma teknik heyet sorumslusu Florent Ghisolfi'yle buluşacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Dybala operasyonu! Görüşme tarihi belli oldu

Önümüzdeki haftalarda oyuncunun geleceği hakkında bazı gelişmeler olabilir" ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Dybala operasyonu! Görüşme tarihi belli oldu

İtalyan ekibiyle haziran 2025'te sözleşmesi bitecek olan Arjantli yıldız, henüz sözleşme uzatmadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Dybala operasyonu! Görüşme tarihi belli oldu

Jose Mourinho tarafından Roma'ya transfer edilen Dybala'nın Serie A ekibinden ayrılma ihtimali çok yüksek.

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