TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Dybala operasyonu! Görüşme tarihi belli oldu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için İtalya'dan bomba bir iddia ortaya atıldı.

Roma yerel basınından "asromalive. it" adlı sitenin haberine göre; sarı-lacivertliler, Paulo Dybala için Roma'yla bir görüşme gerçekleştirecek.