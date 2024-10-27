TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Dybala operasyonu! Görüşme tarihi belli oldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kış transfer dönemi için kolları sıvadı. İtalyan basını, sportif direktör Mario Branco'nun Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın transferi için Roma ile masaya oturacağı tarihi açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
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Önümüzdeki haftalarda oyuncunun geleceği hakkında bazı gelişmeler olabilir" ifadeleri kullanıldı.
İtalyan ekibiyle haziran 2025'te sözleşmesi bitecek olan Arjantli yıldız, henüz sözleşme uzatmadı.
Jose Mourinho tarafından Roma'ya transfer edilen Dybala'nın Serie A ekibinden ayrılma ihtimali çok yüksek.
Roma'da bu sezon 9 maça çıkan ve sadece 1 gol atabilen Dybala, 456 dakika sahada kalabildi.
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