Kadıköy'de zafer günü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında bugün Bodrum FK'yı konuk edecek. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Avrupa Ligi'nde Manchester United'a karşı muhteşem bir oyun ortaya koyan ancak rakibini elinden kaçıran sarı- lacivertlilerde tek hedef; bugün taraftarının önünde üç puana uzanmak ve şampiyonluk yarışında hata yapmadan yoluna devam etmek. Jose Mourinho da öğrencilerinden iyi bir oyun ve zafer istedi.

İLK KEZ RAKİPLER

Portekizli teknik adamın, Manchester United maçına atıfta bulunarak, "Gerçek kimliğinizi United'a karşı gösterdiniz. Bu maçta da benzer bir performansla birlikte galibiyet bekliyorum" dediği belirtildi. İki takım tarihlerinde bugün ilk kez karşılaşacak. Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose'nin ekibi, haftaya 4. sırada başladı. Muğla ekibi, kalan haftalarda 10 puan topladı.

JAYDEN FRED CENGİZ YOK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Samsunspor müsabakasında ligde 4. sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve bugün takımdaki yerini alamayacak. Bu sezon Lille, Adana Demir ve Göztepe maçlarında da oynayamayan Fred, 5'inci kez takım arkadaşlarını yalnız bırakmış olacak. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder de Bodrum FK maçında yoklar.

OSAYİ SAMUEL OYNAYABİLİR

United maçının 57'nci dakikasında ayağına darbe alan, tedavisi yapıldıktan sonra oyuna devam eden Osayi-Samuel, 62'de Becao ile değişmek zorunda kalmıştı. Teknik direktör Jose Mourinho ise maç sonu yaptığı açıklamada; Nijeryalı'nın ayağına kramp girdiğini vurgulamıştı. Dün ise Osayi'nin durumu belli oldu. 26 yaşındaki futbolcunun oynayabilecek durumda olduğu açıklandı.

GÖZLER KOSTİC'TE

Oosterwolde'nin sakatlığında UEFA listesinde ismi yer almayan Kostic'i Manchester United maçında oynatamayan Jose Mourinho, bu bölgede Mert Müldür'ü tercih etmişti. Portekizli çalıştırıcı, bugünkü maçta sol bekte Kostic'e şans tanıyacak. Sırp oyuncu, Antalyakarşılaşmasında 45 dakika sol bekte oynamış ve bir de asist yapmıştı.

CENK&NESYRI İLK 11'E

Jose Mourinho'nun bu akşamki Bodrum maçına çift forvetle çıkması bekleniyor. Özellikle En-Nesyri'nin M.United karşısındaki performansından memnun olan Jose'nin, Faslı'nın yanında ise antrenmanlardaki performansını çok beğendiği Cenk Tosun'a şans verebileceği belirtildi. Edin Dzeko da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

FENERBAHÇE - BODRUM FK MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski, Cenk (Maximin), En-Nesyri

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celutska, Ahmet, Pedro, Mohammed, Fredy, Dimitrov,Puşçaş