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Haberler Fenerbahçe

Jose’nin cezası artabilir

Jose Mourinho, Osayi'nin 57'de yerde kaldığı pozisyon sonrasında hakeme şiddetli şekilde itiraz etmiş ve ardından Turpin tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Portekizli çalıştırıcının, tribüne çıktıktan sonra ise; yedek kulübesine talimatlar verdiği görülmüştü. Jose Mourinho'nun bu hamlesinin UEFA'nın kurallarına göre yasak olduğunu vurgulayan İngiliz basını, Portekizli çalıştırıcının kırmızı kartın yanı sıra bu hareketinden dolayı ekstra bir ceza alabileceğini vurguladı. Mou'nun cezasının hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Jose’nin cezası artabilir

Jose Mourinho, Osayi'nin 57'de yerde kaldığı pozisyon sonrasında hakeme şiddetli şekilde itiraz etmiş ve ardından Turpin tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Portekizli çalıştırıcının, tribüne çıktıktan sonra ise; yedek kulübesine talimatlar verdiği görülmüştü. Jose Mourinho'nun bu hamlesinin UEFA'nın kurallarına göre yasak olduğunu vurgulayan İngiliz basını, Portekizli çalıştırıcının kırmızı kartın yanı sıra bu hareketinden dolayı ekstra bir ceza alabileceğini vurguladı. Mou'nun cezasının hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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